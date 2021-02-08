（更新：內容）近日爆紅的手機App「Clubhouse」，吸引大量來自內地的網友使用。路透昨日報道，有聊天室討論有關民族身份和其他敏感主題，成為中國網民避開審查下，高談闊論的網路「天堂」。豈料，今日下午起陸續有內地網民反映Clubhouse已在內地被禁，無法連接到聊天室，原來在淘寶上叫賣的邀請碼亦全部被下架。網民感嘆：「上午還在討論啥時候ban Clubhouse，沒想到竟然這麼快，這就是自信？」

Clubhouse被禁的消息傍晚陸續在微博上傳出，有網民今日表示，開始時是無法更新聊天室的動態，之後聊天室內民發言開始變得「斷斷續續」，感覺像「信號被切斷了一樣」。亦有網民稱，今日在Clubhouse註冊持一切正常，仍有發送「Ｗelcome to Clubhouse」的通知，可是卻無法進入任何聊天室，網民直言：「是無法忍受！」

內地多個城市，包括杭州、深圳及海南、西北等地區，都有網民指無法使用Clubhouse，亦有網民說，如果之前用內地的手機號碼註冊，但還沒收到邀請碼的用戶，現在已經沒辦法通過之前的手機號再接收邀請碼，如果現有用戶登出後，也無法再登陸。

晚上8時，Clubhouse上至少有兩個「發現Clubhouse被封鎖」的聊天室，人數直逼5,000人的上限，裏面有網民證實確實在內地已被封鎖，有用戶感慨：「以後講話要有藝術。」

雖然內地網民早已預計Clubhouse會被當局會取締的結局，但沒想來得到這麼快：「我以為至少還能撐個五到七天……」「某部門出手比我預估的還要快，我賭的是除夕前，沒想到晚上就被ban了！」「剛有了邀請碼登錄時就被牆了，真有你的！」

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權向《蘋果》表示，Clubhouse爆紅反映內地民眾非常渴求沒有審查的交流，而能夠與除中國以外，包括香港、台灣，甚至海外的華人知識份子、各領域KOL去交流，對他們來說猶如「久旱逢甘露」。

現在Clubhouse被禁，呂秉權相信內地民眾會繼續用各種途徑，例如翻牆或其他新技術去接觸Clubhouse；不過官方亦會有方法預防下一個能突破其封鎖的新App，但面對用戶如此靈活多變，「未必能完全封死」。他亦估計，與Clubhouse類似形式的App，如果要再在中國出現會相當困難，而且Clubhouse今次大熱亦令審查部門很尷尬，顯示其未有防患未然。另外今年是中共百年黨慶，明年將舉行中共二十大，這些關鍵年份對中共來說不容有失，因此推斷當局下一步將採取更加嚴格的預防措施。

資深時事評論員劉銳紹為《蘋果》分析時則指出，Clubhouse於內地被禁其實屬大家預料之內，但這是猶如一個紅綠燈遊戲：「當未有被禁，『綠燈』大家可以繼續使用；當受到關注時，即是『黃燈』，大家一窩蜂去使用之餘，亦會準備隨時轉『紅燈』；當『紅燈』亮起，除了無法再用，也會轉用其他方式溝通。」劉銳紹指出，俗語有云「一雞死一雞鳴」，Clubhouse被禁後，很快或再出現其他代替品，民眾會用其他方法去突破封鎖。

網民意見：

Dream_Hsiao：沒想到噩運來的這麼快 clubhouse只存活了三天就結束了在中國的生命！

他的卡門：今天上午剛註冊成功，下午聽了幾段危險發言，心想：這都不被牆？晚上果然就……

Te_Lee：Clubhouse 被牆了，沒想到這一天來得如此之快..…

潘同學：剛聽了一晚上和一早上，Clubhouse就被牆了。

薄荷礦業37度：Clubhouse剛剛被牆了，這一片自由的樂土，剛剛還兩岸三地大亂聊，可惜呀！

新浪微博

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