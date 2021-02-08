上周六是武漢肺炎「吹哨人」、湖北武漢中心醫院眼科醫生李文亮去世一周年，中國當局竟阻攔內地民眾高調作出悼念，並一度在他下葬的九峯山「革命烈士陵園」名錄中遮蔽其名字，今日又傳出北京制止外媒在內地轉播有關李文亮的新聞。日本放送協會（NHK）在前日的新聞節目中報道李文亮去世一周年，內地轉播期間，卻遭中國當局中斷訊號幾分鐘，畫面顯示「訊號異常」，而內地則幾乎完全不見與李文亮相關新聞。

NHK被中斷的報道，提及李文亮當日在微信留言，喚醒了各界應盡早對原因不明的肺炎提高警戒，卻遭中國當局處分。

報道指出，中國官媒昨日的報道，並沒有與李文亮去世相關的顯眼新聞，可見北京方面仍繃緊神經，極力避免批評中國政府在疫情初期反應太慢的聲浪再次出現；另一方面，中國網路上出現多則貼文，寫着：「一個健康的社會不該只有一種聲音」，據悉這是李文亮生前說過的話。

日本《產經新聞》分析指，中共主張是在黨的指導，成功阻止武漢肺炎疫情擴大，因此對網民將李文亮視為「英雄」的舉動相當敏感。

事實上，武漢市上月底舉辦關於對抗疫情的展覽，介紹李文亮的事迹時僅稱他為抗疫「烈士」，但說明文字中只有簡單經歷，完全沒有提及他曾在疫情之初示警。相較之下，場內最為顯眼的是中國國家主席習近平的照片，並強調他的領導能力。

日本《產經新聞》／ 中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！