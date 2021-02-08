在中國視察的世衞專家組在華南海鮮批發市場發現了「重要證據」，而這些證據更是「當時人們不知道的事情」，專家組成員之一的動物疾病專家達扎克（Peter Daszak）拒絕透露具體內容，但強調專家組將於2月10日離開中國前公佈相關報道。

無證據指實驗室洩毒

彭博前日道，達扎克指世衞專家分別研究了動物在病毒爆發、流行病學和病毒傳播中的作用，而專家組在華南海鮮批發市場發現了重要證據。他雖未透露「重要證據」的具體內容，但強調「我們發現了當時人們不知道的事情，在出現重症患者之前，就已經有了其他無症狀患者，當時很難將他們與感冒或咳嗽的人區分開」。專家組亦正審視動物證據，了解市場賣甚麼、貨物來源、哪些種類的動物等，他們將綜合各項研究結果，並於明天離開中國前對外界通報結論。

對於在中國的調查工作是否透明，達扎克稱中方「真的很樂意協助」，另表示無證據顯示病毒由武漢病毒研究所製造，但專家組會對所有可能保持開放態度。中國駐美大使崔天凱前日接受CNN訪問亦批評「武漢實驗室洩毒」一說是信口雌黃，他亦企圖為中國卸責，稱有必要在世界各地進行溯源研究，從而真正找到病毒源頭。

疫情方面，中國國家衞健委公佈前日無本土確診個案，也是為53日以來首次「零確診」。要注意的是，在內地的醫學標準，「無症狀感染」不被當作「確診」，而前日有一宗本土無症狀感染個案。另外，山東任城監獄去年2月爆疫致200多名囚犯感染，驚動中南海，中央政法委也派員調查。當地八名司法系統人員其後被免職，其中五人昨日被判緩刑至監禁兩年三個月不等。

路透社 /中國國家衞健委