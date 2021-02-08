年近歲晚，打工仔最關心是公司會發多少花紅。被美國制裁，甚至因晶片缺貨而無法生產手機的華為，公司所有員工都是股東，今年每股分紅1.86元人民幣（下同，約2.23港元），比去年減少11%，今年逾400億元（約480億港元）的分紅由逾10.5萬名員工平分，每人平均分得38萬元（約45.6萬港元）。內地石油服務公司杰瑞亦不差，今年向39名員工贈送寶馬（BMW）房車作獎勵。

華為分紅的消息，是其輪值董事長胡厚崑在內部通訊中傳出。華為的股東是創辦人任正非及其工會，員工在入職一至三年後會視業績發放虛擬股票，工作越久，獲得的股越多。不過今年華為受到美國制裁，一名中層的持股員工亦直言，最初預估今年分紅可能跌至每股1.5元（約1.82港元）或以下，最終公佈的有1.86元，雖較2019年的2.11元（約2.56港元）少，但仍感滿意。

「錢給多了，不是人才也變人才！」2016年任正非曾在內部講話中提及他對員工薪酬的看法，去年華為在工資、薪金及其他福利上的開支達1,349.37億元（約1,634億港元），以全公司持股及非持股員工合共19.4萬人計算，人均薪酬達69.5萬元（約84萬港元），股票分紅是收入的其中重要部份。

另一間內地科技巨頭騰訊，亦在昨日公佈年終獎金，公司表示對為公司作出特別貢獻的員工，授予一筆「同心同行獎」，派發100股公司股票作激勵，禁售期為一年。以騰訊昨日收市736.5港元計算，100股股票價值7.36萬港元。有騰訊員工透露，儘管這份獎勵並非全員都有，但一些入職未滿一年的員工也獲得這份獎勵，甚至是去年12月入職的員工也有份。

開新車也可讓員工開開心心過年，杰瑞上周在總部舉辦2020年度「金鑰匙轎車獎」授車儀式，39名優秀員工獲得寶馬房車作獎勵。這是杰瑞連續13年向傑出員工送出房車作獎勵，先後已送出407輛，總價值近5,600萬元（約6,781萬港元）。獲獎員工包括基層管理、前線工作、研發和銷售等員工，除了送車，杰瑞還有送出股權、遊艇體驗、創新獎項、即時激勵等一系列獎勵計劃。

相對而言，這些公司的員工都是幸運的一群，內地經濟受到武漢肺炎疫情嚴重衝擊，人力資源機構智聯招聘發佈的調查，顯示內地白領過年前拿到的年終獎金只有7,826元（約9,404港元），較去年的9,547元減少18%，但略高於前年。各行各業當中，能源、礦產、環保與政府及非盈利機構的白領，領到年終獎金的比例最高。

除了大陸企業，台灣亦有公司豪派花紅。台灣IC設計廠瑞昱公佈員工的年終獎金入賬，一名入職6年的員工在網上自爆，他可領到10.5個月的獎金。手提電腦代工龍頭廣達，今年因為出貨量創下歷史新高，管理層特別加派年終獎金半個月至一個月，令每名員工的基本年終獎金最高可達6個月，如果加上職務補貼，則可達7、8個月。

記憶體控制晶片廠群聯於農曆年前發放花紅，公司表示2月5日已發放2個月年終、業績獎金，加上尾牙獎金等。群聯去年累計營業收入達484.97億元新台幣（約136億港元），增長9%，創歷史新高。

台灣的1111人力銀行公佈的「企業年終發放調查」發現，今年86%的受訪企業會在農曆新年前發放年終獎金，平均每名員工有1.18個月薪金作獎金，是8年以來新低，有24.7%企業指出，年終獎金縮水。

行業分類方面，對員工最大方的是資訊科技業，平均獎金為1.42個月的薪金，民生服務業的獎金則只有0.9個月，近3成企業選擇不發年終獎金，大部份的解釋都是因為武漢肺炎疫情衝擊業績、營運不佳、沒賺錢等。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！