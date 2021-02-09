有消息指香港鳳凰衛視出現高層大地震，上海市社科院黨委書記徐威和央視副台長孫玉勝會入主，而創立鳳凰衛視的劉長樂及其家族成員則全部退出鳳凰。在香港上市的鳳凰衛視（2008）目前持有香港鳳凰衛視，同時亦持有在美國上市的鳳凰新媒體54.49%。該公司近日未有在港交所發通告指股東出現變動及高層變動，而劉長樂去年亦曾經多次增持股權。

根據港交所資料，現年69歲的劉長樂，去年10月底至11月初曾經多次回購股份，在11月12日他持有公司38.08%股權。第二大股東是中移動全資擁有的附屬公司Extra Step Investments Limited。

根據該公司的年報，涉及爆雷案的鳳凰金融則並非上市公司旗下，年報披露鳯凰金融由劉長樂女婿賀鑫持有70.82%，而去年上市公司有跟鳳凰金融進行商標有關的關連交易。

鳯凰衛視主業一直處於虧損狀態，但近年藉着鳳凰新媒體持有一點科技的37%權益，往往能轉虧為盈。不過，鳳凰新媒體近兩年陸續減持一點科技的股份，幾近沽清，套現逾4億美元（約31.2億港元），在缺乏金蛋的情況下，預計主業連年虧損的情況未有改善，將會累及業績。

鳳凰衛視2019年經營虧損達到7.28億元，去年上半年經營虧損4.38億元，估計全年將錄得大幅度虧損。去年收入當中，約93%都來自中國內地客戶，香港收入僅佔約4%。

鳳凰衛視今日收市報0.540港元，升0.040港元，升幅8%。

綜合報道

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