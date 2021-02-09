十三屆全國人大常委會第二十六次會議，將於本月27至28日在北京舉行。當局公開的議程包括印花稅法草案、全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定和野生動物保護法執法檢查報告、民事訴訟程序繁簡分流改革試點情況的中期報告，以及全國人大代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告和有關任免案等，未見涉及香港的內容。

退貨7件後被封帳號

內地民眾喜愛淘寶，其中因為賣家提供退貨服務。浙江金華一名金姓女子指出，自己在淘寶年貨節上買了20、30件商品，其中有7件選擇退貨。後來再次登錄淘寶，金小姐卻發現自己的帳號被凍結了980年。

淘寶平台顯示，金小姐的帳號違規時間是2021年2月6日，違規結束時間是2999年1月1日，即帳號被限制980年，違規理由是，金小姐賬戶存在濫用購買商品申請退款，發起投訴等會員權利，損害他人的合法權益，妨礙淘寶運營秩序。

雖然金小姐不滿，但淘寶表示賣家已經提供證據，平台已經認定金小姐的行為，故之前駁回其申訴。金小姐表示會向市場監管部門投訴。

當局公佈稱馬金瑜家暴調查結果

曾在《南方周末》、《新京報》任職的內地記者馬金瑜，到青海藏區訪問養鋒人謝德成，47天後二人閃婚，生兒育女、栽花蜂，被傳為美談，但早前卻指丈夫不停出軌，且持續家暴，愛情童話打破，最終她帶着3名兒子逃離藏區。事件引起外界關注。

青海貴德政府今日公佈事件調查結果指，2018年7月馬金瑜在未告知謝德成的情況下將3個孩子帶走。據貴德縣民政局婚姻登記系統顯示，兩人至今未辦理離婚手續，據謝德成稱至今未能與馬金瑜取得聯繫。

據悉，二人在貴德生活期間，據周邊群眾反映夫妻因性格差異、受教育程度不同，特別是開微店做生意後，常因瑣事發生口角，從目前調查的情況顯示二人經常吵架，偶爾會動手打架，曾有朋友參與勸解，現場目睹馬金瑜面部有瘀青，謝德成頸部有傷痕並出血。警方查閱青海紅十字醫院病案室的病案，未有發現馬金瑜住院治療記錄，亦未發現其報警記錄。馬金瑜在文中所述養蜂期間曾受到過村幹部威脅並索要錢財一事，經查，謝德成本人及新街鄉魚山村委會幹部均表示從未有類似事情發生。

警方事後未能聯絡上馬金瑜，馬金瑜委託律師表示會整理被家暴資料再作提供。律師今日再致電貴德警方，稱，當事人馬金瑜因疫情及孩子無人照顧等原因，無法於近日協助警方接受調查，相關報案材料和證據正在整理當中，待完備後會以郵寄方式送達。

綜合報道

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