上周才重返國民黨、在台灣有「政治金童」之稱的中國廣播電台董事長趙少康昨承認，他將會參加2024年總統選舉黨內初選。他指民進黨現在一黨獨大，卻沒有政績，他將來會積極推動兩岸和平、藍綠和解，他的競選口號是「Make Taiwan Great Again（讓台灣再次偉大）」。

以港為鑑 兩岸不可能統一

趙少康昨接受台灣蘋果新聞網專訪時，承認不論7月的國民黨主席選舉是否能勝選都好，他都會參加2024年總統選舉的黨內初選。趙指自己要救台灣，他直斥現在民進黨一黨獨大，沒有考慮在野的國民黨意見，兩岸關係緊張，疫情嚴峻、政府疫苗零進展，自己很擔心台灣下一代的情況。趙少康指，見到香港現在的狀況，兩岸已不可能統一，對中共而言「反獨重於促統」，台灣應維持現狀。

對於趙少康宣佈競逐2024年總統寶座，國民黨表示樂見黨員態度積極，民進黨則指沒有評論。台灣前立法委員邱毅指原本趙少康與韓國瑜結盟是雙贏，將來可由韓粉支持趙少康選黨主席，趙少康再帶領知識藍營人士支持韓國瑜選總統，但現在趙少康把原先的合作默契給破壞。

現年70歲的趙少康1981年參選台北市議員，後來先後出任立法委員、環保署署長，被稱為「政治金童」。1992年，由於趙與黨員在黨內設立的「新國民黨連線」無法得到國民黨提名參選立委選舉，趙少康以無黨籍參選立委，翌年「新國民黨連線」離開國民黨，趙擔任新黨首任全國召集人。

1994年，趙少康參選首屆民選台北市長，比陳水扁少近20萬票落敗，之後他退出政壇，轉戰媒體界。2018年，台灣前總統馬英九被指賤賣中視、中廣、中影的「三中案」仍然在審理中，被指涉及中廣案的趙少康在農曆新年後仍要出庭。台灣蘋果新聞網