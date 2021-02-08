【本報訊】近期興起的Clubhouse同樣亦吸引本地各界人士加入成為用戶，不過對於被中共封殺的消息，有本港政界及文化界用戶均向本報指不感意外，但亦慨嘆內地始終容不下暢所欲言的空間。

區諾軒︰論述言之有物

據前立法會議員區諾軒指，Clubhouse是難得讓內地與世界各地網民一同暢所欲言，「做到we connect」的平台。他表示，相信今次是因為該平台出現國內政府認定的敏感言論才被封鎖。

他分享指自己大多數時間作為聽眾，亦在Clubhouse發現不少內地網民社群的論述都言之有物，甚具分析性。曾任職大學講師的他又指，有發言者甚至將Clubhouse形容為「實現了社會學家哈伯馬斯的公共溝通理論」。他認為如Clubhouse不被封鎖，在普通話社群內將大有發展。

本地文化組織「程尋香港」創辦人溫佐治亦認為，中國不可能容忍Clubhouse這類擁有言論自由的事物。但最令他擔憂的是，港府日後恐會跟隨內地做法管控相關軟件，特別是港府現在動輒就因為一些字眼而觸動到神經。他舉例指：「如果一些聊天室的內容有涉及或觸犯《國安法》的字眼，但那聊天室是由台灣人開設的，那香港人在其中的發言，或單單只是進入聊天室這動作本身，是否已有墮入法網的風險？」他大嘆，事實上根本沒人能夠確保當局日後不會透過《國安法》處理有關問題。