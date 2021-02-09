中國流亡異見藝術家華湧昨晚在Twitter發文指，上周六（6日），「潑墨女孩」董瑤瓊被當局第三度關進湖南省株洲市第三醫院，該院是當地一所精神病院，呼籲外界關注。華湧今日向《蘋果》表示，董瑤瓊被捕的消息可靠，但不願意透露詳情。董瑤瓊上月28日曾在Twitter發帖辱罵習近平及其夫人彭麗媛，華湧認為這是她再次被關押的原因之一。另外，華湧指，中共要在二十大前控制言論，預計董瑤瓊在這之前都不會獲釋。

華湧又指，事件可能反映中美兩國在人權問題上的博奕，他認為拜登上台後冷待中國，而美國左派向來重視人權，所以中國會更頻密拘捕國內的反對者，增加以後的談判籌碼，「與李翹楚（內地法學學者、新公民運動發起人許志永的女友）被抓一曲同音」。

董瑤瓊2018年在上海公開向中共總書記習近平畫像潑墨後，已兩度被送入精神病院。她去年出院後，曾於11月底透過旅居日本的八九民運人士相林轉發求救影片。她在片中強調自己沒有精神病，是當局強制把她關入精神病院，目前被安排到當地政府部門上班，是變相的嚴密監控，完全沒有自由。

湖南維權人士歐彪峰當時也在Twitter轉發該段影片聲援董瑤瓊，但隨即遭指控「尋釁滋事」，處以行政拘留15天，後來當局又將罪名改為「煽動顛覆國家政權」，從行政拘留轉為監視居住。

董瑤瓊1月底突破封鎖，在Twitter說明歐彪峰被拘原因。她表示，歐彪峰當時轉發她的求救影片後，有美國外交官透過歐彪峰要求私下與她會見，但她坦言有困難，自己已被全面控制，後來「歐彪峰就出事了」。

目前，董瑤瓊的Twitter賬號已無法瀏覽。

2018年7月4日，當年28歲的董瑤瓊在上海海航大廈前，透過Twitter直播對中共當局的控訴，並表示要實名反對習近平的獨裁專制暴政，隨後便拿起一瓶墨水，對着政府宣傳海報中的習近平畫像潑墨。之後，她被判定患有精神病，並遭強制送往株洲市第三醫院。2019年11月首度獲釋後，她的父親董建彪曾於2020年1月探望她，懷疑她在住院期間被迫服藥，出院後判若兩人，變得沈默、神情緊張且有些癡呆。

據外媒報道，董瑤瓊去年5月再度被送進株洲市第三醫院，直到7月才出院，但反應更為遲緩，甚至小便失禁，夜間還會瘋狂喊叫。

《蘋果》記者／Twitter／中央社

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