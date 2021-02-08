【本報訊】曾代表王全璋案的內地律師襲祥棟，繼前日被當局指他放棄參與，就取消其律師資格所舉行的聽證會後，昨日收到山東省司法廳的行政處罰決定書，正式吊銷律師執業證書。決定書指襲「無視聽證主持人要求」，「無正當理由擅自退出聽證會」。

代理王全璋案屢受打壓

襲祥棟出席聽證會當日要求主持人出示資格證，對方以「證件還在製作」為由，要求他上網查閱資格證登記，襲則認為按法律規定，網上登記不能取代實物證件，拒絕要求並離開。當局昨日發出的行政處罰決定書中，就特別提及襲祥棟的聽證會，稱他「無視聽證主持人向其提供網絡查驗主持人資格證的安排，未經主持人允許，無正當理由擅自退出聽證會。經主持人多次通知襲祥棟及其兩位代理人按要求繼續參加，襲祥棟及其代理人均無回應，且未繼續參加」。

決定書又重申吊銷襲祥棟律師資格的理由，聲稱他去年在浙江省湖州市吳興區人民法院為池慎剛涉黑案辯護時，「多次不服從審判長指揮，持續打斷法官、公訴人發言，未經准許擅自發言，肆意干擾法庭審理的違規行為，經法庭多次釋明及警告後仍不改正，嚴重擾亂法庭秩序，干擾訴訟活動正常進行」。

襲祥棟早前否認有關指控，又批評當局處理手法不公，不但拒絕讓他複製池慎剛案庭審錄影作上訴用；對於在場旁聽的池慎剛妹妹要求聽證會上作供，當局亦不批准。襲又認為當局辦聽證會只是「走過場」。