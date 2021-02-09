疑因聲援清華大學教授許章潤而遭當局報復的北京出版人耿瀟男與丈夫秦真，被正式以「非法經營罪」起訴一案，今天（9日）在北京海淀區法院開庭。一直關注案件的獨立記者高瑜，今早在Twitter發佈了一則給耿瀟男的訊息：「你昨夜睡得可好，還是一夜無眠？我經歷過你的今天，人生沒有過不去的坎。你知道多少人掛念着你，就像你曾經掛念他們一樣。」

耿瀟男迄今已被當局拘押逾4個月。新聞網站光傳媒（ipkmedia）上周五（5日）刊登了高瑜撰寫的題為「中共司法與傳統節日—有感耿瀟男的審判日」的文章，指耿瀟男案比任何個案更複雜、顧及更多。

高瑜指，不僅因為涉案人數眾多（除她和丈夫外，還有近10位自然人，以及其公司、2間印刷廠等3個單位），且河北廊坊地區去年9月在其公司倉庫裏查出逾20萬加印的「非法出版物」（兒童讀物和食譜），而按中國《刑法》針對非法經營罪的規定，圖書1.5萬冊可量刑5年以上；加上耿瀟男面臨着非常大的家庭和經濟壓力，「在此情況下，上月應預審要求炒掉辯護律師尚寶軍，對於她是絕對的、不容商討的選擇」。

高瑜寫道：「據悉瀟男已經決心承擔所有罪責，為在春節前救出丈夫和其他責任人，並且解脫兩個印刷廠的責任。律師辯護方向與之相符，辯護目標瀟男獲刑5年以下，其夫緩刑。」她最後指，社會眾多人士正在所不惜地為耿獲輕判而努力。

不過，耿瀟男的友人、清華大學社會系教授郭於華，早前曾對自由亞洲電台坦言，對此案可能的判決結果並不樂觀。

清華大學法學院前教授許章潤因為敢言發聲，去年一度被當局軟禁，此後又被四川警方以「嫖娼罪」帶走。耿瀟男便在社交媒體上聲援，並在接受多間媒體採訪時敦促北京釋放許章潤。去年9月，耿瀟男夫婦被以「非法經營罪」刑拘，一個月後，北京市檢察機關批准公安正式逮捕。

上月，《蘋果》得悉，耿的其中一名律師尚寶軍同月13日到看守所探視她時，沒能看到她，卻被看守所人員告知，耿已對他解除委託，因為公安對她表示，這樣可給她換取最輕的處罰。但看守所人員沒有出示文件證明耿對他解除聘用，而尚寶軍和耿瀟男前幾次會面時，也沒有談過解除聘用的話題。

目前剩下一名律師屈振紅代理有關案件。香港電台日前報道，北京市海淀區公安局已完成偵查，移送海淀區檢察院審查起訴，耿瀟男的律師1月底收到了當局的起訴通知。

耿瀟男多年來一直在為中國的政治異見人士奔走吶喊，用她自己的話說就是「為英雄獻花和歡呼，為英雄牽馬，為英雄擋槍子兒，為英雄收屍」。

「這純粹是政治迫害。」美國《紐約時報》引述中央黨校前教授蔡霞說：「當他們想給你定罪的時候，他們可以編造任何他們想編造的。」

Twitter／美國之音／自由亞洲電台／香港電台／《蘋果》資料室

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