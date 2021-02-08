中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進是戰狼代表，辱台言論使台灣親中媒體《旺報》日前不禁在社評抨擊，稱武統言論增加兩岸誤解；胡則火上加油，回應指軍事壓力是兩岸和平統一必不可少的手段，需要令台灣接受和平統一是唯一選擇。

斥胡錫進「語不驚人死不休」

《旺報》本月6日以〈小心不要成為胡錫進們〉為題，指胡錫進曾表示，若時任美國國務卿蓬佩奧膽敢訪台，「屆時解放軍戰機會飛到台灣上空，會在台北的總統府低飛呼嘯而過」。《旺報》認為胡「常常有語不驚人死不休之勢」，也有人刻意刺激民眾反中情緒，徒增社會對立和兩岸的誤解，呼籲要對自己的言論有高度自覺，不要變成「胡錫進」。

胡錫進翌日在環球網再次放言恐嚇，指武力攻台不是誤解，形容大陸《反分裂國家法》是有牙老虎，解放軍會對過份的台獨行動作出反應，「和平統一不可能僅僅通過溫文爾雅的談判和好言相勸實現……如果台灣掌權的政治力量拒絕和統，而且明裏暗裏推動台獨，那麼大陸施加越來越強大的軍事壓力，就是和平統一必不可少的手段。」

胡錫進甚至舉例「當年沒有大軍的兵臨城下，哪裏會有北平的和平解放？」他認為，如今越來越多大陸人相信，只有當和平統一成為台灣方面唯一選擇時，和統才會發生，更語帶恐嚇指台灣應該在兩岸和平統一問題上看清大勢，否則將是悲劇。

《旺報》/環球網