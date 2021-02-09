武漢肺炎嚴重打擊全球經濟，但內地股市從2019年開始上漲，當局不斷打壓也壓不住樓價飆升，民眾開始感受到資產升值的財富效應。胡潤研究院公佈最新的財富報告，去年擁600萬元人民幣（下同，約721萬港元）資產、可被納入「富裕家庭」的數目，比2019年報告增加1.4%，報告又發現，雖然內地富裕人口對中國經濟發展「非常有信心」，但投資取向卻極之保守，房地產、基金超越股票，成為富豪們的首選。

胡潤的財富報告指出，去年富裕家庭數量突破500萬戶，增長1.4%，而擁有1,000萬元（約1,202萬港元）資產的「高淨值家庭」增加2%至202萬戶，擁1億元（約1.2億港元）資產的「超高淨值家庭」則增加2.4%至13萬戶，而擁3,000萬美元（約2.34億港元）的「國際超高淨值家庭」則有8.6萬戶，較去年增加2.5%。

報告指出，今年富裕家庭增加，與股市、樓市製造的財富效應有一定關係。2019內地深陷中美貿易戰，但經濟仍能達到預期的6.1%目標，帶動股市上漲，至2019年底內地的上證指數、深成指數和創業板指數增大漲，其中上證指數全年升22%，是2014年以來最佳表現。

樓價亦是另一製造財富效應的因素，雖然內地當局一直嚴控樓市，以防過熱及出現泡沫，但國家統計局公佈的數據，2019年底四個一線城市的新建住宅樓價，比前一年升3.8% ，二手住宅樓價則升1.7%；二三線城市新樓、二手樓則分別升7.3%及3.7%。

調查又詢問高淨值人群對中國未來經濟發展的信心，以10分為滿分，高淨值人群對經濟信心的指數為6.51分，分數較前兩年高，更是2018年以來最高風，認為「非常有信心」者更有47%，也是10年來最高。

可是，當問及投資方向時，內地人卻變得相當保守，而在武漢肺炎疫情未見緩和時，高淨值人群更着重財富安全，偏好風險低的投資。36%的高淨值人群抱「穩健型」投資理念，23%為「平衡型」，20%為「謹慎型」，而進取型及激進型的比例相當小。

由於要財富安全，房地產是高淨值人群投資的首選，47%的高淨值人群認為未來兩年國內地產價格將穩健增長，較去年增加3個百分點。而未來增加投資基金的比例，較去年增加5個百分點，超過投資股票的比例。而計劃進行海外投資的比例則大幅下降。

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