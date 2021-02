兩代港人同一命運?19歲港青「錘佬」(化名),父母當年均為逃避共產黨而從內地「走難」來香港,而他與父母一樣,亦步上了「走難」之途。前年6月,自言還是「傻吓傻吓」的錘佬,經歷金鐘「6.12」後積極投入反送中運動,曾在「中大保衞戰」中持鐵錘「鎮守」二號橋,隨後在「理大圍城」一役留守校園3日後自首被捕,再遭警察上門搜屋。去年7月「港版國安法」實施後,錘佬擔心遭秋後算賬,決定逃離香港,獨自先到英國,再取道墨西哥偷渡入境美國,尋求政治庇護。他日前接受《蘋果》越洋專訪時直指,無悔青春,母親曾引中國近代思想家胡適名言鼓勵他:「一個變態的國家,政治太腐敗,那麼干涉政治的責任必定落在青年學生身上。」

錘佬目前正身處美國洛杉磯,已經提交「政治庇護及暫緩遣送」的I-589申請表格,現正等候美國移民當局的審批。他指,從當日決定要逃亡,全部都是自己一手策劃,包括上網尋找各種「求助」門路,特別是如何取道被不少人視為黑幫與毒販天堂的墨西哥,偷渡入境美國,當中就曾參考過大陸人的偷渡「指南」。他說:「無辦法啦,我哋呢代人……不過都好嘅,其實若非呢場運動,我哋都冇諗過要離開香港,去其他地方。同埋無諗過自己咁砂煲、咁大膽。」

人生第一次前往歐美竟是「走難」,自言絕非一名好教徒的錘佬,形容能夠「保住條命」順利入境美國,沿途屢獲朋友及身邊人的支援及幫助,深信這是「上帝的恩典」。去年8月,他拿着1,000英磅(約10,612港元)現金飛往英國,獲當地人收留,原打算留在當地生活,但考慮到父母非香港出生,兩人也沒有BNO,他擔心自己難以取得英國的居留權,最後逗留了3個月,決定轉往美國尋求政治庇護。但由於武漢肺炎疫情,申請入境美國簽證費時,錘佬遂飛往墨西哥城逗留2日,再到墨美邊境一處小鎮「進入」美國。

「你都知啦,喺嗰邊(墨西哥)偷渡,好多都係沙漠嚟,啲路好危險。再加上偷渡蛇頭可能會無啦啦『做瓜』(殺死)你呢!完全冇諗過要冒生命危險,但總好過那12位偷渡到台灣被截的手足,我嘅行程,只好準備啲水,問題唔會太大,但坐船去台灣,隨時被人掟落海,仲可能被人截獲送去大陸,不知何時回港。」不過,錘佬續稱,墨西哥與中國有罪犯引渡協議,一旦偷渡失敗落網,也有被遣送到中國的風險。

19歲原本應該在DSE後決定升學或工作,錘佬卻被迫選上「逃離」香港的這條路,似乎與其父母當年從內地「走難」來香港一樣荒謬。錘佬指,其父親一出世就遇上國共內戰,被阿爺帶到香港;其母親則是1960年代,出生於四川一個國民黨老兵家庭,在文革期間被視為「黑五類、反革命與壞分子」而遭批鬥,受盡苦頭,到改革開放時才獲得平反。其母親曾在子彈廠工作,曾目睹工廠隱瞞導致多名火藥調配師死亡的爆炸意外,因此對中共深惡痛絕,隨後來港生活,才體會到民主、自由及法治的可貴。

而錘佬自少受到母親的教育與薰陶,小三已跟她一起參與「六四」燭光晚會及「七一」遊行。2014年,香港爆發雨傘革命,其母親更引用胡適的名言鼓勵他:「一個常態國家,政治的責任在成年人,年輕人的興趣都在體育,娛樂,結交異性朋友;而在變態的國家,政治太腐敗,沒有代表民意的機關存在,那麼干涉政治的責任必定落在青年學生身上。」這句話讓錘佬印象深刻,更烙印腦海中。

錘佬在訪問中多次自稱「傻仔」,他全身投入反送中這場運動,前年8月一次在旺角的示威活動中,更以數學書做避彈衣,卻被警察一枚催淚彈擊中,像是中了一記重拳;之後又遭警察打爆肝,在私家醫院留醫一周;在「中大保衞戰」中,持鐵錘「鎮守」二號橋,並在「理大圍城戰」留守校園3日後自首被捕。但錘佬直言,那段經歷不堪回首,還說了一句:「I’m not a hero but I served with hero」(我不是英雄,但我曾與英雄一起奮鬥)。不過,最令他不憤的是當日從理大出來自首後,遭警察帶往錄取口供時被百般刁難及奚落。他因爆肝傷口忍忍作痛,凌晨2時要求到急診室求醫,卻一直被拖延,到翌日下午5時才由救護車送到醫院,臨上救護車時,都要被警察「鬧了一餐」。

原本已成功「踢保」(拒絕再保釋,獲警方無條件釋放)的他,去年3月卻被警察反黑組藉詞上門搜屋,實則是要警告他勿再上街做「暴徒」。到去年7月,「港版國安法」實施後,錘佬感到形勢有機會轉壞,估計遲早會被捕,遂決定「逃難」。到9月,錘佬在英國從媒體得知理大圍城25名「踢保」成功的示威者再次被捕,並遭控告非法集結罪,才慶幸自己當日離港的決定完全正確,「出走都係因為《國安法》,啲人話唔驚《國安法》,就一定係假㗎嘞。唔驚國安法,就唔使《5201314》(《願榮光歸香港》變成數字歌)啦。」

對於未來,錘佬直言暫時沒有甚麼打算,只希望父母有機會也能到美國一家團聚,「但就要辛苦佢哋老人家啦。十幾年前逃離共產黨,依家又要話要逃離共產黨,真係唔知佢90歲時仲要唔要逃離共產黨……佢哋呢代人,中國人、支那人其實都可憐,覺醒咗,落到香港見到好似好有希望,點知八九六四時坦克開上街,30年後香港又發生呢啲咁嘅事。」而他離港時,也只是向父母表示到外國讀書,免他們太擔心。

錘佬又勸已經移民的香港人應該時刻反省當日離港初衷,不要再像他們外祖母或父母那兩代人移居到外地後只顧搵錢,否則只會被同化,共產黨的魔爪已伸往海外,他在英國期間參與和平示威活動,就曾被唐人街的華僑怒罵,甚至干涉。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!