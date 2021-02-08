兩代港人同一命運？19歲港青「錘佬」（化名），父母當年均為逃避共產黨而從內地「走難」來香港，而他與父母一樣，亦步上了「走難」之途。前年6月，自言還是「傻吓傻吓」的錘佬，經歷金鐘「6.12」後積極投入反送中運動，曾在「中大保衞戰」中持鐵錘「鎮守」二號橋，隨後在「理大圍城」一役留守校園3日後自首被捕，再遭警察上門搜屋。去年7月「港版國安法」實施後，錘佬擔心遭秋後算賬，決定逃離香港，獨自先到英國，再取道墨西哥偷渡入境美國，尋求政治庇護。他日前接受《蘋果》越洋專訪時直指，無悔青春，母親曾引中國近代思想家胡適名言鼓勵他：「一個變態的國家，政治太腐敗，那麼干涉政治的責任必定落在青年學生身上。」

錘佬目前正身處美國洛杉磯，已經提交「政治庇護及暫緩遣送」的I-589申請表格，現正等候美國移民當局的審批。他指，從當日決定要逃亡，全部都是自己一手策劃，包括上網尋找各種「求助」門路，特別是如何取道被不少人視為黑幫與毒販天堂的墨西哥，偷渡入境美國，當中就曾參考過大陸人的偷渡「指南」。他說：「無辦法啦，我哋呢代人……不過都好嘅，其實若非呢場運動，我哋都冇諗過要離開香港，去其他地方。同埋無諗過自己咁砂煲、咁大膽。」

人生第一次前往歐美竟是「走難」，自言絕非一名好教徒的錘佬，形容能夠「保住條命」順利入境美國，沿途屢獲朋友及身邊人的支援及幫助，深信這是「上帝的恩典」。去年8月，他拿着1,000英磅（約10,612港元）現金飛往英國，獲當地人收留，原打算留在當地生活，但考慮到父母非香港出生，兩人也沒有BNO，他擔心自己難以取得英國的居留權，最後逗留了3個月，決定轉往美國尋求政治庇護。但由於武漢肺炎疫情，申請入境美國簽證費時，錘佬遂飛往墨西哥城逗留2日，再到墨美邊境一處小鎮「進入」美國。

「你都知啦，喺嗰邊（墨西哥）偷渡，好多都係沙漠嚟，啲路好危險。再加上偷渡蛇頭可能會無啦啦『做瓜』（殺死）你呢！完全冇諗過要冒生命危險，但總好過那12位偷渡到台灣被截的手足，我嘅行程，只好準備啲水，問題唔會太大，但坐船去台灣，隨時被人掟落海，仲可能被人截獲送去大陸，不知何時回港。」不過，錘佬續稱，墨西哥與中國有罪犯引渡協議，一旦偷渡失敗落網，也有被遣送到中國的風險。

19歲原本應該在DSE後決定升學或工作，錘佬卻被迫選上「逃離」香港的這條路，似乎與其父母當年從內地「走難」來香港一樣荒謬。錘佬指，其父親一出世就遇上國共內戰，被阿爺帶到香港；其母親則是1960年代，出生於四川一個國民黨老兵家庭，在文革期間被視為「黑五類、反革命與壞分子」而遭批鬥，受盡苦頭，到改革開放時才獲得平反。其母親曾在子彈廠工作，曾目睹工廠隱瞞導致多名火藥調配師死亡的爆炸意外，因此對中共深惡痛絕，隨後來港生活，才體會到民主、自由及法治的可貴。

而錘佬自少受到母親的教育與薰陶，小三已跟她一起參與「六四」燭光晚會及「七一」遊行。2014年，香港爆發雨傘革命，其母親更引用胡適的名言鼓勵他：「一個常態國家，政治的責任在成年人，年輕人的興趣都在體育，娛樂，結交異性朋友；而在變態的國家，政治太腐敗，沒有代表民意的機關存在，那麼干涉政治的責任必定落在青年學生身上。」這句話讓錘佬印象深刻，更烙印腦海中。

錘佬在訪問中多次自稱「傻仔」，他全身投入反送中這場運動，前年8月一次在旺角的示威活動中，更以數學書做避彈衣，卻被警察一枚催淚彈擊中，像是中了一記重拳；之後又遭警察打爆肝，在私家醫院留醫一周；在「中大保衞戰」中，持鐵錘「鎮守」二號橋，並在「理大圍城戰」留守校園3日後自首被捕。但錘佬直言，那段經歷不堪回首，還說了一句：「I’m not a hero but I served with hero」（我不是英雄，但我曾與英雄一起奮鬥）。不過，最令他不憤的是當日從理大出來自首後，遭警察帶往錄取口供時被百般刁難及奚落。他因爆肝傷口忍忍作痛，凌晨2時要求到急診室求醫，卻一直被拖延，到翌日下午5時才由救護車送到醫院，臨上救護車時，都要被警察「鬧了一餐」。

原本已成功「踢保」（拒絕再保釋，獲警方無條件釋放）的他，去年3月卻被警察反黑組藉詞上門搜屋，實則是要警告他勿再上街做「暴徒」。到去年7月，「港版國安法」實施後，錘佬感到形勢有機會轉壞，估計遲早會被捕，遂決定「逃難」。到9月，錘佬在英國從媒體得知理大圍城25名「踢保」成功的示威者再次被捕，並遭控告非法集結罪，才慶幸自己當日離港的決定完全正確，「出走都係因為《國安法》，啲人話唔驚《國安法》，就一定係假㗎嘞。唔驚國安法，就唔使《5201314》（《願榮光歸香港》變成數字歌）啦。」

對於未來，錘佬直言暫時沒有甚麼打算，只希望父母有機會也能到美國一家團聚，「但就要辛苦佢哋老人家啦。十幾年前逃離共產黨，依家又要話要逃離共產黨，真係唔知佢90歲時仲要唔要逃離共產黨……佢哋呢代人，中國人、支那人其實都可憐，覺醒咗，落到香港見到好似好有希望，點知八九六四時坦克開上街，30年後香港又發生呢啲咁嘅事。」而他離港時，也只是向父母表示到外國讀書，免他們太擔心。

錘佬又勸已經移民的香港人應該時刻反省當日離港初衷，不要再像他們外祖母或父母那兩代人移居到外地後只顧搵錢，否則只會被同化，共產黨的魔爪已伸往海外，他在英國期間參與和平示威活動，就曾被唐人街的華僑怒罵，甚至干涉。

《蘋果》記者

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