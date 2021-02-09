武漢肺炎肆虐全球，世衞專家小組到被指是爆疫源頭的中國進行近1個月的調查。除了由中間宿主將病毒傳予人類外，小組主席世衞調查小組主席安巴雷克（Peter Ben Embarek）提出，冷凍食物「非常有可能」將病毒傳給人類，讓「冷凍食物」突然被打造成「傳播元凶」。

其實過去內地一直有從外國入口的冷凍食物包裝的檢測呈陽性。直至去年10 月17日，內地公佈在山東青島一批進口冷凍鱈魚的外包裝上，不但驗出對病毒呈陽性反應，而且分離出活的病毒，這是全球首次在冷凍食品外包裝分離出活病毒。早於一個月前，青島兩名碼頭工人9月被診斷為無症狀感染者，被送往醫院隔離，但因為消毒和防護不足，又導致醫院中另外12人受感染。由於過去對冷凍食物或包裝進行檢測時，核酸結果不是出現陽性，但一般都是病毒含量低。

去年12月26日，天津市津南區發現一批進口冷凍細鱗壯鱈表面及包裝混合樣本檢測結果呈陽性；濱海新區發現一批進口凍帶魚外包裝樣本檢測結果呈陽性。1月4日，陝西當局發現一份標本冷凍去骨牛肩肉外包裝核酸檢測為陽性。2月5日，山東濟南發現一批入口俄羅斯冷凍牛肉核酸檢測2份樣本為陽性。

綜合報道

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