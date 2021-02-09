避孕套竟然是「穿窿」，相信用家定必擔心「搞出人命」！山東省藥品監督管理局官網昨日公佈，因「針孔」項目檢測不及格，青島歐米卡橡膠製品有限公司主動回收1批共8,168盒的避孕套。

青島歐米卡承認，其生產的天然膠乳橡膠避孕套（註冊證號：魯械注準20172660635）在2020年風險監測抽檢過程中發現「針孔」檢測項目不及格，決定回收相應批次的產品。

資料顯示，該批避孕套涉及生產批次為1批，數量8,168盒，型號為52mm±2mm，浮點型。該批產品由青島歐米卡橡膠製品有限公司生產，代理人為保定市套普商貿有限公司。召回涉及的地區括湖南省、河北省、山東省、河南省。

生產商已通知合作方「保定市套普商貿有限公司」，告知所有代理商立刻下架，並清查倉庫及所有代理商庫存，進行回收。

對於避孕套因不合格而要回收，即時引起網民熱烈討論，有人笑言「要出人命了」，亦有人認為「國家計生委重賞」。

新浪微博／澎湃新聞網

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