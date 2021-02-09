美國拜登新政府剛上台之際，中美領導人還未進行電話通話，惟中方與歐洲國家的互動頻頻，要向美國展示在歐洲的外交實力。國家主席習近平今晚就會主持中國─中東歐國家領導人「17+1」視像峯會，並發表講話；另外，外長王毅昨（8日）晚歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行視像會議，王毅強調中方在新疆疆、香港、人權等問題上，主張相互尊重，反對干涉別國內政。

外交部發言人華春瑩宣佈，習近平今日將在北京主持中國-中東歐國家領導人峯會，並發表主旨講話。峯會將會以視像形式舉行，目前官方未公佈習近平講話時間表，但有分析員認為，各國如何合作應對武漢肺炎疫情、全球經濟復甦、氣候問題，將會是峯會的重要議題。

「17+1」是北京與中東歐17個國家領導人的會晤機制，始辦於2012年，每年舉行一次。惟早前歐洲傳媒報道指，部份歐洲國家冷待17+1領導人視像峯會，其中立陶宛表示總統和總理均不會出席，愛沙尼亞將改由外交部長出席峯會，拉脫維亞則在最後時間才確定參與者的層級。

另外，中國外交部網站公佈，國務委員兼外長王毅昨日與同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）舉行視像會議，2人都提及武漢肺炎的疫苗合作，又討論到伊朗核問題、緬甸局勢，以及對美關係等。中方新聞稿亦提到王毅闡述了中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場和事實真相，強調中方主張國與國之間相互尊重，反對干涉別國內政，反對編造和散佈謊言和虛假信息，希望歐洲國家尊重事實，採取客觀公正立場。

澎湃新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！