兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（8日）新增14宗的武漢肺炎個案均由境外輸入，分別是廣東7宗、上海2宗、江蘇、浙江、福建、山東、四川各1宗；另外新增15位無症狀感染者，14宗為境外輸入，黑龍江本土無症狀感染者則新增1宗。大陸累計89,720宗確診，死亡病例4,636宗。台灣則累計確診928宗，死亡個案9宗。

解放軍軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇的團隊，與內地的康希諾生物股份公司聯合研製的武漢肺炎疫苗，在巴基斯坦進行的三期臨床試驗中期分析結果公佈，巴基斯坦負責國家衞生事務的總理特別助理費索·蘇丹指，單針接種疫苗28天後，對重症武漢肺炎的保護效力為100%，總體保護效力為74.8%，接種者未發生任何與疫苗相關的嚴重不良反應。

該疫苗在全球的三期臨床試驗數據顯示，在單針接種疫苗28天後，對重症武漢肺炎的保護效力為90.98%，總體保護效力為65.7%。

另外，廣東省境外輸入確診病例有7宗，其中廣州巿報告6宗，分別來自贊比亞、阿聯酋和墨西哥；佛山亦報告有1宗來自美國的境外確診。該省亦新增境外輸入無症狀感染者11宗，分別來自阿聯酋、贊比亞及塞爾維亞等歐亞非洲地區。

至於早前疫情嚴重的河北省，連續3天無新增本土確診病例，石家莊火車站相隔34日後，在昨晚重新投入服務。河北省疾控中心應急辦主任師鑒指，社區沒有零散病例出現，說明前期防控取得良好效果，認為這一波疫情已處於尾聲。

央視新聞／國家衞健委／環球時報

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