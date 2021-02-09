台灣總統蔡英文在農曆年前最後上班日，於總統府召開國安高層會議，並就兩岸議題再次向對岸喊話，指願意在對等尊嚴的原則下對話，關鍵在大陸手上，重申文攻武嚇對兩岸關係並沒有幫助。她又期望，疫情受控後兩岸人民回復交流，更祝福大陸民眾新春安康。

蔡英文在國安高層會議之後，向記者表示會議針對國際地區形勢，包括台美關係、區域安全，以至全球疫情後續發展，都有討論。

蔡英文指台海和平穩定已經由兩岸關係範疇，提升至印太區甚至是全球的焦點，她重申面對兩岸關係，台灣一貫立場就是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。當疫情受控時，期待兩岸人民回復正常有秩序的交流。只要大陸有心化解對立，願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。她強調，兩岸和平不是台灣單方面的事，關鍵的鎖匙也在大陸手上。她在講話中又特別祝福大陸的民眾新春安康。

她又提到過去一年多，大陸的軍機和艦隊在台灣周邊海空頻繁活動，甚至入侵台灣防空識別區，蔡英文認為這些動作不利印太地區和平穩定，而且過去已證明對台灣文攻武嚇對兩岸關係並沒有幫助，台灣會持續提升自身防衞力量，應對各種新形態的軍事挑戰；同時亦會透過對外溝通和交流合作，為印太地區和平穩定共同作最大努力，請民眾對台灣安全保持信心。

蔡英文又指，台美關係仍然穩定，並未因美國政權更替而影響，她又注意到美軍多次以自由航行來展示美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。蔡英文亦要求國安團隊持續與美國政府、國會、朝野政黨及各界保持密切聯繫，在變動的情勢中，能掌獲先機，及時而且有效反應。

至於應對武漢肺炎疫情方面，蔡英文指，政府在取得疫苗方面有進展，民眾毋須過於擔心，後續會採取多源頭外購和國內研發雙軌並行的方式，確保疫苗供應足夠。

台灣《蘋果新聞網》

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