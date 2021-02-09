北京當局用盡一切方法，在新疆全面落實漢化政策。春節是漢族人的重大節日，周五（12日）就是年初一，新疆喀什、伊犁等地少數民族聚集區已高掛充滿漢族人風俗的彩燈。據海外維吾爾組織透露，當地的維吾爾族被強制過節，當地政府官員用是否過春節來甄別維吾爾族有沒有不滿政府的傾向；另有伊犁哈薩克族人說，少數民族被要求和漢族人一起過年。

據自由亞洲電台報道，臨近春節，在維吾爾族聚集區再次出現由官方主導的漢族人大張旗鼓過春節的熱鬧場面，其中敲鑼打鼓的不少是維吾爾族人。總部在德國的世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提周一（8日）說：「中國要求利用過春節來甄別維吾爾幹部是否有抵制中國文化思想，同時在當地要求維吾爾人家貼對聯、掛紅燈籠，由維穩工作隊聯合檢查，不過春節者，將被指控為抵制中國文化的極端分子，並關進集中營，接受政治洗腦。」

世維會提供的多段新疆喀什影片顯示，包括維吾爾族在內地的各民族正在敲鑼打鼓，慶祝漢族人的農歷新年：「熱熱鬧鬧慶團員，歡歡喜喜過大年，敲鑼打鼓過大年……」

內地官媒報道指，喀什市的大街小巷，「年味」正在逐步升溫，從2月1日開始，通過掛大紅燈籠、彩燈裝飾等方式營造出紅紅火火過新年的景象。居民帕提古麗·艾買提說：「作為喀什人，我深刻感受到近年來家鄉的發展變化、城市形象的提升，尤其是喀什的夜景變得更漂亮了……」

另據官媒光明網報道，在和田市吐沙拉鎮墩村，村民玉素甫江第一次在春節前給自家門上貼上了春聯，他興奮地說：「黨和政府早早就把春聯送到我們家來了。現在日子越來越好，多開心了。」當局將此舉說成是「為弘揚中華優秀傳統文化，堅定對中華文化的認同，培育社會主義核心價值觀。」

對此，迪里夏提提出強烈質疑：「中國政府採取強制手段，企圖讓維吾爾人將春節接納成自己的傳統節日，以達到同化的政治目的。」

在哈薩克族聚集的伊犁地區，當局則要求哈薩克族人和漢族人相互登門拜訪及進餐。來自伊犁、現旅居哈薩克的商人迪娜說，春節期間，每一個哈薩克族家庭都要和漢族人結成親友，相互登門拜訪，以顯示「民族團結一家親」。她說：「春節那一天，每一個村委會都要安排一個節目，全部村民必須要去參加……如果你不過（春節），直接把你送到教培中心。」

哈薩克人熱依斯汗則說：「據我了解，2017年至2020年期間當局都強行貼春聯，並且發放豬肉給穆斯林家庭。但是現在以幫助解決困難為名，安排漢族到穆斯林家庭，然後要求穆斯林家庭定期到漢族人家吃豬肉飯。」

對於持續曝光的中國新疆少數民族穆斯林被侵害的情況，英國外交部主管亞洲事務的國務大臣亞當斯（Nigel Adams）上周表示，該國正在認真考慮進一步制裁中國，其中包括中國官員。

自由亞洲電台

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