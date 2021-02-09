（新增內容）世界衞生組織（WHO）宣佈，負責病毒疫源調查的國際專家完成這次在中國的調查工作，今日在武漢舉行記者會。專家團隊成員透露，有信心內容不會「言之無物」。記者會原定於今日下午3時30分在武漢一家酒店舉行，並在網上進行直播，惟時間過了仍未開始，及至4時40分，路透社發佈消息指將延至下午5時，但至5時20分左右，專家成員才逐一進入會場。

記者會足足延遲了2小時，網民對此亦議論紛紛：「記者都等着（得）不耐煩了」、「後台正在角力」、「拖了一個小時了」。而會場外大批公安及便衣人員戒備。

中央社報道，科學家認為武漢肺炎的病毒源於蝙蝠，可能是透過另一種哺乳動物為中介最後傳染給人類。但相關問題至今尚無定論，世衞官員卻淡化這次任務能一舉查明病毒源頭的可能性，先前曾指武漢之行可能衍生更多需要解答的問題。

美國媒體報道，協助這次世衞調查疫源的動物學家達斯札克（Peter Daszak）表示，由14人組成的調查團與中方專家合作，訪查一些關鍵的疫情熱點和研究中心，以找出「究竟發生何事的一些真正線索」。

世衞調查團分成3組，分別了解疫情中可能涉及的各種動物、流行病學或病毒疾病散播、採集環境樣本。達斯札克說，基因序列資料有助調查人員找出病患與野生動物間有何連結的頭緒。

達斯札克說：「我的感覺是，這次武漢之行結束時，我們有辦法講出一些有價值的訊息，會極具價值。」達斯札克又指，前往武漢華南海鮮市場之行特別有用，調查人員在那裏發現「重要線索」。

雖然華南市場在疫情確認後立即封閉與清理，但達斯札克表示抵達後發現「現場仍相當完整」，因為當時人們是匆匆撤離，設備、器具都在，「能說明發生何事的證據都留在現場，我們就是檢視這些」。

中央社

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