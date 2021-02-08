近日爆紅的手機App「Clubhouse」，在吸引大量來自內地的網民爭相索要邀請碼加入，並且高談高談闊論民族身份等敏感主題後，周一（8日）傍晚被北京當局封殺。八九民運領袖王丹在FB稱，這個App爆紅顯示中國年輕世代渴望瞭解真相，包括統獨問題，但官方英文版《環球時報》卻提出完全不同的觀點，該報引述內地用戶稱，在政治討論「往往是片面的，親中國的聲音很容易被壓制」，指內地用戶喜歡「在廣泛議題上進行高質量的討論，而非片面的政治議題」。

《環球時報》的報道指Clubhouse不是言論自由天堂，引述一名姓趙、在美國德州工作的男子，他聲稱喜愛在Clubhouse上與其他人討論科技及文化等議目題，亦曾與一些內地、台灣的年輕人討論台灣問題，可是，他認為政治議題討論相當「沉悶」，用戶都是重覆着各自的觀點，而不是具批判性地討論、辯論。

另一名在加州IT公司工作的張姓女子則稱，她曾經加入一個討論新疆問題的聊天室，可是她認為網民對新疆的「指控」都「缺乏確實證據」，她無法忍受片面的評論，半小時後離開。張又批評，Clubhouse平台不驗證用戶的真實性，反問「如何驗證其他人陳述的真實性」。她更稱，持不同意見的人難以在聊天室內發言，當有人提出問題時，其他網民更起哄，說：「他是紅衞兵，踢他出聊天室！」張女稱，在Clubhouse內任何試圖表達反對意見的人都會承受巨大的心理壓力。

一位不願透露姓名的內地用戶更稱，Clubhouse以語音溝通的特點，令討論容易受到情感操縱，直斥平台有可能成為「港獨及藏獨支持者的武器（as a weapon by Hong Kong and Tibetan secessionists）」，短期內被利用為「反華政治宣傳平台（anti-China political propaganda platform）」。這名用戶更稱，在西方的社交媒體如Twitter及Facebook，只要提出親中的言論，隨時都會導致帳戶被封。

然而，王丹在FB上則指出，Clubhouse可以在內地存活數日，讓內地年輕網民有一點點空間和機會與外界討論問題，這說明「地火一直都在流動」。至於為何數日才被當局封殺，一來可能是官僚作業程序需要時間，二來可能是要收集有關方面的資訊，但強調「只要有中共存在，就不要幻想有自由的網路」，所以Clubhouse被封「一點也不令人意外」。

《環球時報》／Facebook

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