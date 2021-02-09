為拉隴中東歐洲國家、與美國及西歐列強抗衡，中國國家主席習近平代替國務院總理李克強，今日以視像方式主持與中東歐國家的領導人「17+1」峯會。習近平發言時繼續硬銷他的國際關係理念，堅持「大小國家一律平等，共商共建共享」，而且再次推銷「疫苗外交」，強調中國已與塞爾維亞、匈牙利有疫苗合作，聲稱如果其他國家有疫苗合作需求，「中方願積極考慮」，但未有講述任何具體的合作內容。

官方新華社報道習近平在這次峯會上首先硬銷他的國際關係概念，他認為中國和中東歐國家的合作，「堅持相互尊重，不附帶政治條件」，他又認為要「堅持大小國家一律平等，共商共建共享」的概念，而他又認為，「開放創造機遇、包容成就多元」是中國與中東歐國家合作「保持旺盛生命力」的根本所在。

習近平又為自己提出的「一帶一路」倡議貼金，聲稱中東歐國家是「率先探索跨區域合作同共建『一帶一路』倡議對接」，及「率先實現『一帶一路』合作協議在地區全覆蓋」。他表示，中國將會加快構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，「着力推動規則、規制、管理、標準等製度型開放，持續營造市場化、法治化、國際化營商環境」。他聲稱「中國持續發展和開放將為世界經濟復甦和增長注入強大動能，也將為中國中東歐國家合作開闢更廣闊空間」。

習近平之後就開始推銷中國的武漢肺炎疫苗，他表示，塞爾維亞已從中國企業獲取100萬劑疫苗，匈牙利正同中國疫苗企業合作，聲稱其他國家如果想與中國合作，「中方願積極考慮」。

至於經貿方面，習近平表示，計劃在今後5年從中東歐國家進口累計1,700億美元（約1.32萬億港元）以上的商品，擴大中東歐國家進口商品，並爭取實現未來5年從中東歐國家的農產品進口額增加一倍，雙方農業貿易額增長50%。不過，習近平沒有透露除了農產品以外，計劃從中東歐國家採購甚麼樣的商品。

另外，習近平又稱，將會推動建立中國與中東歐國家的「電子商務合作對話機制」和「公眾健康產業聯盟」。

中國與中東歐國家合作機制自2012年首次啟動，當時由時任國務院總理溫家寶參與，而之後的峯會則是由接任的李克強出席。今年在峯會前卻臨時改由習近平親自出馬，顯示是北京當局希望提高峯會的規格，以抗衡美國及西方國家的圍堵，同時有分析認為，習近平主持這峯會，是中國成為全球大國之後外交調整的需要，希望營造良好的外部環境，令中國與世界的關係進一步緊密，讓中國的外交份量增加。

然而，美國總統拜登上台後，沒有與中方預期一般改變對華立場，繼續保持對中國的強硬態度，拜登上任後陸續與盟友通電話，但至今仍然未與習近平通電話，政府高層亦未與中方進行接觸。

可是，這次中國與中東歐國家的峯會，參與國家的參與熱情，已經比過去幾年低。峯會有報道指，北京當局一直試圖說服波羅的海沿岸三國和波蘭派出高階代表參與，而立陶宛、愛沙尼亞的總統和總理都沒有出席，立陶宛、羅馬尼亞更未表示是否參與。官方新華社的報道，則沒有說明有多少國家參與，及各國派出甚麼層級代表參與。

新華社

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