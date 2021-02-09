香港鳳凰衞視昨日（8日）傳出高層大地震，上海市社科院黨委書記徐威和央視副台長孫玉勝會入主。據稱今次人事調頓與鳳凰衞視旗下金融業務爆煲有關，電視台或面臨全面整頓。

徐威與孫玉勝同樣是記者出身，前者據稱是中共中央政治局常委王滬寧的人馬，長期在上海主管宣傳部門，曾任上海市政府新聞辦主任；後者則長期在中央電視台工作，接任鳳凰衞視總經理，據稱將負責整頓廣告業務。

全國政協常委、鳳凰衞視董事局主席劉長樂於2014年創辦鳳凰金融平台，其女婿賀鑫擔任鳳凰金融董事長兼首席執行官。

據微信公眾號「烏鴉難友家園」稱，前幾年大陸支持普惠金融和「互聯網+」，很多人出於對鳳凰衞視的信任，貸款給鳳凰金融，由他們再貸給需要資金的人，獲取不算高的利息。

但去年9月30日，鳳凰金融深夜在其APP上發聲明，指因為「部份產品出現了回款不及時的現象」，要停止網貸業務，7萬投資者的98億人民幣（約118億港元）資金不知所蹤，追討無門。11月5日，鳳凰金融又發公告，稱他們將「最大程度保護出借用戶權益」，「正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作」。

到今年1月15日，鳳凰金融推出3個「出借人應急提前退出通道」：一是大病特困應急提前退出通道，但專線電話打不通或無人接；二是應急資金退出通道，讓資金管理公司，對出借用戶未到期或逾期債權進行購買，但這種購買卻要借貸者自行出價，有人填寫七折也未能成交；三是債權兌付商城，讓借貸人用債權購買家電、糧油米麵、日用品等。

投資者與平台負責人過去多個月來不斷交涉，又多次在網上投訴，甚至圍堵公司的辦公大樓，近期又呼籲劉長樂出面，但遲遲未有還款方案。

一位不願具名的北京金融官員表示，大陸清退PSP過程中產生二次災害，不是一兩家平台的問題，是一個行業的問題，整個行業都坍塌，大部份平台根本拿不出解決方案，有的公司負責人已進監獄，根本就沒人管。

聯合報

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！