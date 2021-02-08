日前曾定位中國為「最重要的競爭對手」的美國總統拜登，再闡述對華政策的取態。他表示美國不需要與中國衝突，但將會是極端競爭，自己不會採取與特朗普相同的方式。對於上任至今仍未與習近平通話，他透露是未有契機對話，又形容習近平很聰明、強硬、「骨子裏沒有民主」。

拜登已與加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、日本、韓國、澳洲的領導人通話，上月底還與俄羅斯總統普京對話。拜登接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《Face the Nation》訪問，被問為何尚未與中國領導人習近平通話，拜登稱因為未有契機，但沒有不通話的理由。當與習近平通話，「將有很多事情要談」。拜登預期中美之間無必要衝突，但會有「極端競爭」，「我不會採用特朗普的方式，將聚焦國際規則」。

農曆年「破冰」機會消退

拜登又提到，他在奧巴馬年代擔任副總統期間，比其他世界領袖與習近平相處的時間都多，「我很了解他，他很聰明，很強硬，但他沒有……我不是批評他，只是陳述事實，他骨子裏沒有民主」。雖然拜登如此形容習近平，不過中國外交部發言人汪文斌昨天回應依然友善，稱習近平與拜登曾多次交往，中美保持各層次溝通，有助互相了解和雙邊關係發展。中方致力與美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，雙方應雙向而行，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

上屆總統特朗普在就職後的20日，即2017年2月9日與習近平通電話。奧巴馬在2009年1月30日，與時任中國國家主席胡錦濤通話。一般而言，中美元首通電話如沒有特殊情況，會於美國總統就職後一個月內進行，至今習拜二人未通話，情況罕見。美國國務卿布林肯上周六（6日）與中共政治局委員楊潔篪通電話，是拜登上台後，兩國最高層級的官員直接對話。另有本地傳媒報道引述中方消息稱，雙方最初將農曆新年視為一個相對可能早的破冰時機，不過發生的可能性「正在消退」。

雙方不急於劃界線

香港智明研究所研究總監許楨分析指，這顯示拜登不急於接觸習近平，習近平也不急於通話，即使通話亦只是象徵性意義居多。但兩國並非無默契，例如兩國的官員在核心問題上表明各自立場，亦提到很多領域可以合作，釋放出相對友善、非禮節性的訊號。「哪怕雙方希望新政府上場後改善關係，仍然受制於很多問題，不能輕易180度改變。兩國不急於在裂痕較深、如香港、南海等議題上劃界線」。

作為對照的是，俄羅斯總統普京在拜登就任不久已主動致電，許楨指出，拜登在通話中表現相當強硬不客氣，「有這種『人辦』在前，習可能覺得何必自找苦吃，亦沒甚麼需要請求美國」。對中國而言，美國在科技、對香港、台灣等政策上收緊，已經「收貨」。

CBS電視台/《蘋果》記者