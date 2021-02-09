世衞專家組今日結束在武漢的調查並舉行記者會，專家組提出多個武漢肺炎病毒源頭的可能性，除了提出從冷凍食品物流鏈傳染人類以外，還提出病毒從宿主，直接或間接感染人類。從武漢爆發肺炎以來，不少研究人員已經指出多種動物或與病毒有關，主要來源都指向蝙蝠與穿山甲，矛頭直指中國人食野味陋習而衍生的龐大販賣野生動物貿易鏈，是引爆世紀疫症的真正人禍。

世衞調查小組主席、跨物種動物疾病專家安巴雷克（Peter Ben Embarek）在記者會上指出，在眾多傳染路徑當中，病毒通過中間宿主再傳給人類是最大可能。中方團隊的梁萬年則指，武漢肺炎病毒與在蝙蝠、穿山甲身上發現的病毒高度相似，可能是病毒的宿主，但這些證據均「未能確切肯定」，更稱水貂、貓等動物亦有可能是宿主，雙方均迴避了販賣野生動物、食野味致人類感染病毒這核心問題。

有記者提出病毒如何進入華南海鮮批發市場時，安巴雷克直言「不清楚」，但他表示，該市場主要出售冷凍動物產品及海鮮，部分攤商販售養殖野生動物，研究團隊也追溯攤位上游供貨商及養殖場，發現有些產品來自全國各地，有些是自外國進口，所以未來可能須進一步針對供應鏈進行追蹤。

倫敦大學學院教授瓊斯（Kate Jones）在去年2月已經提出病毒來自蝙蝠的可能。瓊斯認為，屬於哺乳類動物的蝙蝠生活方式特殊，有能力攜帶很多病毒，而修復DNA損傷方面表現很好，而且提出蝙蝠可以直接或者通過中間宿主物種將病毒傳染給人類。

中國華南農業大學在去年2月則發表論文，指他們研究25隻從森林公安局、海關提供的馬來亞穿山甲樣本，發現樣本提取的基因，與冠狀病毒及武漢肺炎病毒的基因相似，特別是其S蛋白受體「近乎一樣」，研究團隊推斷，穿山甲可能是武漢肺炎病毒的中間宿主。

曾到武漢視察的香港專家袁國勇曾表示，目前已不需要浪費時間去討論這問題，最大的問題是「為甚麼會有野生動物在這個海鮮市場裏面販賣？」世衞專家到武漢調查後 ，即使聲言有「重要線索」，卻沒有為這問題提供答案。

《蘋果》資料室

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