中共中央總書記習近平才剛於1月31日致電阮富仲，恭賀其第三度當選越南共產黨中央總書記，未料幾日後，就被越南媒體爆出，中國今年初正在廣西崇左市寧明縣修建一處地對空導彈陣地。從媒體發佈的一張衞星照片可見，有一處軍用跑道及一組雷達，還有至少6個導彈發射陣地。衞星數據則顯示，中方是在2019年6月開始建設導彈基地。報道還指，在距離越南邊境大約60千米的中國境內，還在修建一處直升機場。

越南外交部近日就事件回應指，正準備調查中國境內一個地對空導彈陣地是否正在完工。按照越南方面的說法，這個陣地距離中越邊境20千米。

另據報道，越南正在考慮從印度購買「布拉莫斯」超音速巡航導彈。據消息人士透露，這一協議只涉及越印兩國。一旦印度政府發出放行信號，這筆交易就能盡快敲定。據報，印度擔心，如果把這種導彈賣給中國周邊國家，可能會令中印關係惡化。

報道指，「布拉莫斯」導彈可以威脅中國海軍在南海的巡邏。印度媒體認為它是世界上唯一可以兼具海面、空中和水下發射能力的導彈，且能精確打擊目標，攜帶的常規彈頭和核彈頭重量可達300千克。此外，它的飛行速度超過2.8倍音速，印度方面認為中國的導彈防禦系統無法阻擋。

另外，印度已經向越南提供了368億盧比（約39億港元）的信貸額度，用於購買武器，包括「布拉莫斯」導彈，以及印度目前向越南提供12艘價值1億美元的高速快艇，供越南海防部隊使用。

《環球時報》

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