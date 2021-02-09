鳳凰衛視傳出遭北京出手整頓，高層大地震，據報與旗下鳳凰金融爆煲有關。對於鳳凰衛視的背景，過往就曾被質疑是披着港媒皮的紅媒。去年4月，時任美國總統特朗普更在一場白宮記者會上，直接質問鳳凰衛視女記者王又又是否來自中國傳媒機構，結果王又又「三次不認主」。

翻查資料，鳳凰衛視雖於1996年在港成立，2000年上市，總部亦設於香港大埔工業邨，但一直被視為中資機構，持有的是「非本地電視節目服務牌照」，內容以普通話及內地受眾為主，同時設有以廣東話為主的「香港台」。公司自言定位「立足香港，服務全球華人，秉持『華人視角、家國情懷、直播為先、獨家獨特』的報導理念」。其創辦人及行政總裁為劉長樂，祖籍山東，據稱他曾是解放軍第四十軍軍官，退役後曾任中央人民廣播電台記者，亦是現任全國政協常委。

鳳凰衛視是少數在內地可以落地的「境外媒體」，對外長期以「香港傳媒」自居，如2013年李克強上任後首次中外記者會中，主持人胡一虎就代表香港媒體在發問中屢次「擦鞋」。在銅鑼灣書店事件中，鳳凰衛視是唯一參與書店老闆李波獨家專訪的「香港電視台」，而李波在訪問中首度對鏡頭稱自己無被綁架；同場文字媒體為《星島日報》。

去年華府對中共以「民營企業」包裝官方傳媒機構漸起戒心，防範中共所謂「大外宣」技倆，美國國務院3月初宣佈，把5家中共官媒，包括新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司及《人民日報》海外版的美國總代理「海天發展公司」，列為「外國使團」，需限制僱員人數。國務院官員直指，5家官媒是中共的宣傳機構。

美國總統特朗普在美國時間去年4月6日在白宮記者會談及武漢肺炎疫情，在傳媒提問期間，鳳凰衞視駐華盛頓女記者王又又向特朗普提問，結果被特朗普當場反問她為哪家媒體工作，又問她是否來自中國傳媒機構。王又又則回應說：「No, I’m working for HK.」（不是，我來自香港媒體）她其後承認自己是鳳凰衛視記者，強調總部設在香港，特朗普再追問該傳媒是否由中國政府持有，她則回答是私人公司。

事後，美國保守派學生運動人士柯克（Charlie Kirk）在Twitter轉貼有關片段，聲稱有美國情報局指鳳凰衛視被視為「北京政府用以宣傳共產黨政策的主要的海外傳播渠道」，質疑王又又應否獲准進入白宮。

「三次不認主」的王又又，在微博報稱畢業於約翰霍普金斯大學，又以簡體字書寫。不過，她一句「I’m working for HK」，拒認中國身份，同樣引起不少內地網民非議，批評她涉嫌「港獨」：「為中國工作怎麼了？鳳凰衛視所在地是在香港，就不是中國了？推推搪搪、遮遮掩掩到底是為了甚麼？」「是港獨無疑了，建議抵制！」、「習慣性長篇大論讚華為和阿里，被當場質疑後還用香港記者、『鳳凰衞視是香港私人新聞機構』的身份作擋箭牌，丟人現眼，偷雞不成。」

《蘋果》資料室

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