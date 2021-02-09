中國首款量子電腦操作系統「本源司南」周一（8日）在安徽省合肥市正式發佈。據內媒報道，該系統由合肥本源量子計算科技有限責任公司自主研發，更強調這不僅標誌着國產量子軟件研發能力已達國際先進水平，甚至已全面超越現有產品如英國的Deltaflow OS及奧地利的Parity OS。

報道指，量子電腦相比於經典電腦，最突出的優勢在於其強大的運算能力，但目前全球範圍內可供使用的量子電腦只有約50部，如果不能做到有效利用，就會出現算力浪費情況；因此，量子電腦亦需要操作系統對其進行有效調配和管理，硬軟件協同發展才能讓量子電腦實現落地應用。而「本源司南」就實現了量子資源系統化管理、量子計算任務並行化執行、量子晶片自動化校準等全新功能，能助力量子電腦高效穩定運行。

研發團隊利用量子卷積神經網絡模型開發出的量子圖像識別應用，可將圖像識別任務轉化為多個量子線路，在經過量子態數據編碼後，量子線路就處於排隊等待運行狀態。經過「本源司南」的統一調度管理，量子線路在單個量子芯片上可以被並行執行，不僅大大減少整體線路運行時間，還有效提高量子晶片的整體利用率，使得當前有限的量子計算資源得到最大化利用。

報道引述業內專家指，在經典電腦時代，國內用戶普遍習慣Windows、Android、iOS等國外操作系統，國產軟件難以發展，一旦相關技術被限，電腦安全將面臨巨大威脅。隨着量子運算時代到來，「本源司南」不僅能讓量子電腦運行得更加高效，還能培養用戶使用國產量子操作系統的習慣，讓中國在量子計算時代掌握真正的核心科技。

中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽團隊，去年亦在《科學》雜誌網站發表論文，稱成功研製量子電腦原型機「九章」，可在1分鐘內可以完成一般超級電腦需要1億年才能完成的運算，比Google於2019年公開的量子電腦原形機「Sycamore」還要快100億倍，當時內媒形容這是中國科學家首次實現「量子霸權」的里程碑。

《中國日報》／新浪微博／《蘋果》資料室

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