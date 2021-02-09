國家宗教事務局今日（9日）公佈《宗教教職人員管理辦法》（下稱《辦法》），新規定將於5月1日起正式實施。《辦法》作出多項規定，包括要愛國兼擁護共產黨，亦不可以破壞民族團結或分裂國家。

《辦法》共7章52條，規定神職人員的權利和義務，亦規範神職人員行為。其中第3條提到，「宗教教職人員應當熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導，擁護社會主義制度，遵守憲法、法律、法規和規章，踐行社會主義核心價值觀，堅持中國宗教獨立自主自辦原則，堅持中國宗教中國化方向，維護國家統一、民族團結、宗教和睦與社會穩定。」第6條亦提到神職人員要引導教徒守法愛國。

另外在第12條中，則列出多項神職人員不得作出的行為，其中包括「受境外勢力支配，擅自接受境外宗教團體或者機構委任教職」，或從事危害國家安全、公共安全，宣揚、支持、資助宗教極端主義，破壞民族團結、分裂國家的恐怖活動或者參與相關活動等。

至於在第16條就特別規定天主教主教的任命方法，任命要由中國天主教主教團批准並祝聖，事後須填寫備案表，向國家宗教事務局備案。同時，該條例列明宗教活動場所主要教職實行任期制，任期3年至5年。

此外，《辦法》亦要求國家宗教事務局設立神職人員數據庫，地方政府宗教事務部門應擁有並及時更新神職人員的基本訊息、獎懲情況、註銷備案等訊息。

澎湃新聞／政府法制信息網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！