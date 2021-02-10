中亞國家反華情緒高漲。土耳其首都安卡拉昨（9日）有數十名維吾爾族人在中國大使館外集會示威，聲言數月來失去家人的消息，擔心他們已遭中國當局送入再教育營。在哈薩克，多名家屬被關再教育營的哈族人也於中國駐阿拉木圖大使館示威，其中一名社運人士拜波拉提‧坤波拉提（Baibolat Kunbolat）昨日涉嫌非法帶領集會活動，被警察帶走並拘留10天。哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）今日向《蘋果》表示，中亞國家正引發反華浪潮，反抗中共對哈薩克人的暴行。

在土耳其的維族示威者舉起家屬的照片，要求外界關注中國種族滅絕罪行。土耳其警方在場戒備，集會人士只能聚集在中國大使館300米外。警方又阻止記者採訪，並將至少4名示威者押上警車帶走。 全國人大常委會去年底正式批准，中國與土耳其在2017年簽署的《雙邊引渡條約》，有由新疆逃到土耳其的維吾爾族人擔心會被引渡返回中國，但土耳其國會至今仍未確認相關條約。

在中國駐哈薩克使館外連日來有示威活動，本月2日，根據Facebook傳出的5分鐘現場畫面顯示，拜波拉提當日手持在新疆被捕的弟弟的照片，宣告弟弟遭關押的時間：「今天，1049天」。哈薩克警方干預後將他逮捕，拜波拉提被押上警車前曾高呼口號，法院隨後作出警告處分予以釋放。昨日，拜波拉提與其他哈族人再次到中國使館示威，今次同樣遭哈薩克警察帶走，被控非法帶領集會活動，拘留10天。

「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅對《蘋果》說，中亞國家正引發反華浪潮，反抗中共對哈薩克人的暴行，當中包括反對中共在新疆大規模搜捕哈薩克人，沒收他們的護照；禁止在新疆的哈族人與哈薩克人通過微信、QQ聊天，斷絕他們與國外的族人的通訊交流；以及中共擴大他們在哈薩克的影響力，包括社會輿論、滲透政府各階層、媒體、金融、財政等範疇，中國人在哈薩克開設公司，大規模在當地買不動產，令哈薩克人很不滿。他說：「哈國當局故意讓親北京人士污衊，恐嚇這些站出來抵抗中共暴行的哈薩克人。哈國當局以為利用親北京人士來美化中共政策，就可以反制親人被扣押在新疆集中營的哈族人。」

《蘋果》記者／美聯社／中央社

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