近日爆紅的手機App「Clubhouse」，吸引大量內地網友使用，被視為網上的「綠洲」。不過，網民使用這App自由討論約一星期，中國政府就於周日（8日）下午將之封鎖，連原來在淘寶上叫賣的邀請碼亦全部被下架。雖然不少意見都認為Clubhouse上經常有聊天室討論一些敏感議題，因此被禁只是時間問題、屬預料之內，但到底Clubhouse在被禁前曾出現過甚麼敏感的議題？藝評人查映嵐向《蘋果》表示，的確留意到有很多Clubhouse聊天室在討論敏感議題，包括新疆、西藏問題及天安門六四事件。

華僑稱香港示威源自經濟問題

早期一個名為「記者政治不正確群」的聊天室，原來是台灣政治記者聊天的地方，後來有人開始討論香港局勢，例如香港2019年反修例示威的起因、示威者是否應該避免使用暴力，以及香港人身份認同等問題，前民間外交網絡發言人、目前已經離港的張崑陽亦有參與對話。

大部份用戶在發言前會先作簡單自我介紹，其中一名居日逾20年的華人女子曾表示，相信香港示威的起因是「經濟問題」，聲稱「年輕人無法負擔昂貴樓價所致」，又強調任何暴力示威行動都是不對的；其後有不少香港用戶均表示不同意有關說法，認為香港人過去一直傾向和平示威，惟政權未有聽取意見，加上警暴問題嚴重，香港人才不得不使用暴力來保護自己。

香港人身份認同方面，有用戶表示過往並不反對「中國人」這個身份，尤其2008年北京奧運期間更是為此「感到自豪」，惟中國近年不斷侵蝕香港自由，因此越來越不願承認自己是中國人，反而傾向自稱為香港人。

武漢肺炎「吹哨人」李文亮

上周六（6日）是武漢中心醫院眼科醫生李文亮醫生離世一周年的日子，不少內地民眾高調作出悼念。當日為李文亮發起默哀聊天室的Clubhouse用戶「Lai Fu」向《蘋果》表示，李文亮去世引起民眾對言論自由的討論，特別是他提及「一個健康的社會不該只有一種聲音」，其他人之後開始談到被禁言的經歷，「他們認為李文亮去世後，大家都有責任發聲，決定在網上發表與疫情相關或其他社會新聞，惟賬號卻因此被封鎖」。

Lai Fu說，後來又有人指言論自由最直接的敵人並非政府或審查制度，「而是好多身邊的人過來跟你說沒有絕對的言論自由，言論就是要有一定的管制，不然如何杜絕謠言。反正就是一直有人會為言論審查辯護，甚至認為封號是正確的」，還有一名女子發言，聲稱她開始自我審查，慢慢變得無法表達自己，不知道怎樣才能寫出一段沒有自我審查的話。

查映嵐指內地人關注新疆、西藏問題

Lai Fu亦有進入一些討論新疆、西藏問題的聊天室，他說其中一個聊天室由台灣網媒《百靈果》所主持，當時有一名新疆人在訴說其家人在教育營中的情況，令很多人為之動容，還有媒體記者分享進行新疆資料查證的過程，不過亦有華人表示質疑，聲稱去過新疆，「根本沒有看到有關情況」，又聲稱「暴力分子就是應該被關起來」。

藝評人查映嵐亦有在Clubhouse開設賬號，她向《蘋果》表示的確留意到有很多聊天室在討論敏感議題，而且吸引了很多人參與，例如早前連續兩日都有聊天室談及新疆、西藏問題，參與者包括香港人、當地及海外的維吾爾人、新疆及大陸的漢人等，其中一個聊天室就是由台灣網媒《百靈果》所主持。在聆聽新疆、西藏問題時，有內地民眾表示非常關注，可惜缺乏消息渠道，並會詢問事件是否屬實、外媒報道是否過份誇張等。

親歷者談六四事件

查映嵐亦透露，昨日有一個關於天安門六四事件的聊天室，有不少來自各地域的華人參與，其中令她最有印象的，是一名親身經歷事件的華人，相信是當時的一名學生，六四後便離開了中國，現已在美國居住多年。查映嵐又表示，其中一名內地用戶的發言令她非常感觸，對方用廣東話說：「你話呢度（內地）危唔危險呢？咁我唔識講啦，但有啲嘢應該做嘅，自己真係忍唔住想做，咁都冇辦法，都係要去做，有咩代價都係要付㗎啦！」

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！