有消息指香港鳳凰衛視（2008）出現高層大地震，上海市社科院黨委書記徐威和央視副台長孫玉勝會入主，而創立鳳凰衛視、69歲的劉長樂及其家族成員則全部退場。不過，鳳凰衛視今早發出澄清公告，指公司正考慮委任新人選出任行政總裁（CEO）一職，但尚未有任何相關決定，「相關變動可能亦可能不會發生」。

鳳凰衛視今日在港交所發公告指，公司正考慮委任新人選出任行政總裁一職以分開行政總裁及董事會主席的角色。截至公告之日，仍未有任何相關決定，相關變動可能亦可能不會發生。公告又指，除以上披露之外，現在並沒有考慮任何其他關於公司的董事及高級管理層的變動，公司並不知悉任何其他《證券及期貨條例》第14A部項下的內幕消息。

有內媒引述鳳凰北京員工透露，劉長樂日後將擔任董事局名譽主席，空降的兩名高層目前已在北京總部開始工作，就分別於3月5日和3月4日在北京開幕的全國兩會（全國人大、全國政協會議），部署報道的相關事宜。

新加坡《聯合早報》則引述至少3名鳳凰衛視香港員工，包括新聞部、製作部門和新媒體平台人員，以及一名北京鳳凰網員工的說話，證實公司薪酬仍然正常發放，但對於人事變動的消息，他們都不知情。

內媒報道，近日鳳凰衛視的電視大樓前頻繁出現示威民眾，他們高舉「鳳凰衛視還錢」、「鳳凰金融還錢」等橫額，據悉與鳳凰衛視旗下金融業務爆煲有關，7萬投資者涉債98億人民幣（下同；約118億港元）。

一名來自廣東的借款人吳先生稱，那些聚集民眾都是互聯網金融交易息服務平台「鳳凰金融」的網貸產品用戶，「我們一共有7萬出借人，我們也是鳳凰衛視的忠實觀眾」。從2020年9月11日至今，鳳凰金融未還過一分錢。

吳先生續指，在7萬借款人當中，有工廠工人、商販，也有醫生、企業員工等等，借出的金額少則幾萬，多則幾百萬，這些錢有積攢半輩子的辛苦血汗錢，也有為孩子準備的教育儲備金，「我們寢食難安、幾近崩潰」。

港交所網站／新加坡《聯合早報》／新浪微博

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