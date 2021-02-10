友台立場鮮明的捷克布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）上月27日宣佈，將與台灣深化互惠夥伴關係。他近日接受捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）專訪時指，北京曾揚言報復參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）等捷克親台人士，但事實證明，中方的制裁能耐被高估；部份政商人士為私利不惜犧牲國家利益，任何捷克人都應反對。

對於因為支持台灣、西藏引發捷克部份政商人士不悅，賀瑞普說，他「不怕任何報復」。他指出，中國是不可靠的夥伴，而就算合作可獲取經濟利益，「發聲反對人權侵害，是更重要的事」。

他提到，捷克有豐富的民主轉型經驗，也應自豪於其他國家受捷克啟發。捷克應成為追求自由、民主人士的夥伴，而不是發表諸如「達賴喇嘛會給企業造成不必要麻煩」等令人遺憾的言論。

「解析中國」的這篇專訪，部份內容將收錄於即將出版、關於已故捷克總統哈維爾（Václav Havel）與西藏的新書。在捷克媒體刊登專訪前，「解析中國」授權中央社根據專訪內容發佈中、英文報道。

中央社報道指，賀瑞普曾在台灣研讀醫學，2019年首次以市長身份訪台，在台灣有許多粉絲。由於北京強力要求將「一個中國」條款納入相關協議，布拉格與北京的姊妹市關係於2019年結束，布拉格改與台北市結盟。

對於自己被視為對抗獨裁的鬥士，賀瑞普向「解析中國」表示，布拉格是自由、開放、進步的城市，他很高興能為這些價值代言，但他並未企圖為自己塑造「對抗獨裁鬥士」的形象。他強調，若有更多人能發聲反對獨裁與人權侵害事件，他的立場及行動或許就不會受到關注，「這反而是我想要的」。

捷克參議院議長維特齊去年8至9月率近90人代表團來台進行歷史性訪問，賀瑞普是訪團成員之一。北京當局當時大力批評捷克訪團，並揚言報復。關於他是否已為訪台付出代價，賀瑞普表示，他不認為自己有何損失，且中方迄今較具殺傷力的反應就是取消自捷克進口11架鋼琴，而這批樂器很快就被一名捷克富商買下，送贈給當地學校。賀瑞普認為，中方對捷克的經濟制裁力顯然被嚴重高估。

捷克經歷1989年「天鵝絨革命」、推翻40年共產集權統治，如今，每年3月的西藏抗暴紀念日一到，全國就有數百城鎮升起「雪山獅子旗」聲援西藏。賀瑞普2018年就任市長，隨即恢復在布拉格市政廳升起雪山獅子旗。前任市長中止這項做法。

賀瑞普在專訪中提到，捷克確立自我文化認同、對抗壓迫的歷史讓捷克民眾容易與西藏人同情共感。捷克的歷史經驗也凸顯，受壓迫的民族需要國際支持。布拉格市政廳近日也升起象徵自由民主白俄羅斯的旗幟，聲援白俄羅斯的反獨裁抗暴運動。

在中國有龐大商業利益的捷克捷信集團（Home Credit）大力經營媒體與政界，推銷中共統治下的中國正面形象。賀瑞普認為，這類為滿足少數個人私利、犧牲國家聲譽與利益的行為，「任何捷克人都應起而反對」。

中央社

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