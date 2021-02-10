鳳凰衛視傳出高層人事變動，有指與「鳳凰金融」爆煲有關。微信公眾號「烏鴉難友家園」指出，近年在北京支持普惠金融和「互聯網+」下，很多人出於對鳳凰衛視的信任，將資金借給鳳凰金融，由他們貸給需要資金的人，從中獲取不算高的利息。縱使在鳳凰金融爆煲後，鳳凰衛視與鳳凰金融試圖撇清關係，但從過往訊息和公司訊息中，仍可以看出兩間公司之間具有千絲萬縷的聯繫。

內地一名鳳凰金融的受害者表示，去年初開始突然無法取出資金，年邁的父母逾百萬退休金血本無歸，「因為相信鳳凰衛視的品牌，鳳凰金融是劉長樂女婿賀鑫做老闆的，以為很可靠。」

另一名來自廣東的借款人吳先生稱，那些聚集民眾都是互聯網金融交易息服務平台「鳳凰金融」的網貸產品用戶，「我們一共有7萬出借人，我們也是鳳凰衛視的忠實觀眾」。從2020年9月11日至今，鳳凰金融未還過一分錢。

吳先生續指，在7萬借款人當中，有工廠工人、商販，也有醫生、企業員工等等，借出的金額少則幾萬元（人民幣，下同），多則幾百萬元，這些錢有積攢半輩子的辛苦血汗錢，也有為孩子準備的教育儲備金，「我們寢食難安、幾近崩潰」。

去年9月11日，鳳凰金融在沒有任何公吿和通知的情況下突然停止網貸產品。同月30日，鳳凰金融發表聲明回應外界「走數」的猜測，稱停止網貸業務是因為「部份產品回款不及時」。同年11月5日，鳳凰金融再發公吿，稱將「最大程度保護出借用戶權益」，「正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作。」

直至上月15日，鳳凰金融推出三個「出借人應急提前退出通道」，讓出借人全身而退，但有受害者表示，實際遇到的情況是，用「大病特困應急提前退出通道」，但熱線打不通或無人接；用「應急資金退出通道」，讓資金管理公司購買出借用戶未到期或逾期債權，但這又要借款人自己出價，有人提出打七折也未能成交；而第三個通道——債權兌付商城，卻是要引入債權商城，讓借款人用債權購買家電、糧油米麵、日用品等填數。

中國境內傳媒報道鳳凰金融爆煲新聞以來，借款人與平台負責人多次交涉，反覆在微博、黑貓投訴上投訴，甚至圍堵辦公大樓，但遲遲未有還款方案。

新加坡《聯合早報》／搜狐新聞

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