原籍湖北的北京宋莊藝術家追魂（原名：劉進興），2019年六四前夕為政治犯籌款被拘。去年12月17日被江蘇南京玄武區法院以「尋釁滋事罪」判刑1年8個月，上月28日刑滿出獄。出獄後，追魂遭南京公安扣留身份證，還把他安置在當地賓館，禁見親友。事件經公開報道後峯迴路轉，昨日（9日），追魂在Twitter透露最新進展，指公安已歸還所有扣押的物品，還匆匆為其補辦身份證，還給他買了由南京到北京的車票，讓他終於能趕及在農曆年前與家人團圓。

追魂昨晚在Twitter寫道：「他們（南京公安）很着急，說把所有扣押的物品都歸還我，包括我的車和所有藝術家畫的被認為『影射』內容的畫！急匆匆的為我補辦了身份證，說身份證一到以最快的速度寄到我北京家中。說年後讓我和所有被扣押作品的藝術家到南京公安辦案單位取車取畫！他們急匆匆的做了核酸檢測，弄了一個臨時身份證、急匆匆地為我買了去北京的車票，火急火燎的把我送上了火車。他們知道沒有合理的解釋我是不可能離開南京的！再見了，南京！春節過後我會再來！……在北京的親人、朋友，我追魂回來了！我愛你們、想死你們了！——追魂2021年2月9日」。

內地維權律師劉四新日前向《蘋果》解釋，追魂是去年12月17日被南京市玄武區法院一審判刑1年8個月，刑期到今年1月28日，但是他在一審下判後從第二天開始的10天上訴期內提出上訴，二審還沒有作出裁決，所以一審判決還沒有生效。

劉四新續指，由於上訴是不能加刑的，所以二審不可能加重刑期，這樣儘管判決還沒生效，一審的玄武區法院也就必須在1月28日以「取保候審」的名義釋放他。他說：「二審理論上有兩種可能：一是維持原判，二是發回重審，重新開始一審，但在中國的現實司法環境下，只有第一種可能，即維持原判，這就是對他取保候審的原因。取保候審一般是在一審期間，但也不排除在二審期間，追魂就是二審期間取保。」

2019年六四前夕，追魂於南京售賣藝術作品，為政治犯籌款之際，遭當地警方以「尋釁滋事」罪名拘捕。追魂的辯護律師謝燕益當時稱，追魂在庭審時，宣告自己將以不食牢飯的方式，抗議不公的審判，一天不放，一天堅持絕食到底。隨後，追魂的家屬接獲看守所通知，指追魂在獄中絕食導致病危，但通知書發出時間與家屬接獲日期相距17天。

《蘋果》記者／Twitter

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