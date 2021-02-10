中國電訊設備生產商華為在美國提起訴訟，對美國聯邦通訊委員會（FCC）去年將其列為國家安全威脅提出挑戰。

FCC去年6月裁定華為與中興可能被中國政府利用來監視美國政府部門，對美國國家安全構成威脅，要求美國電訊營運商在政府資助採購電訊設備的供應商名單中，撇除這兩間中資公司。去年12月，FCC否決華為的上訴，並要求電訊商更換上述兩公司的產品。

彭博、道瓊斯金融通訊社等外媒周二（9日）報道，華為在周一晚向美國第五巡迴上訴法院提交入稟狀挑戰FCC，指其命令武斷且任意，超出法定權限，且違反聯邦規則制定程序。華為還稱，FCC缺乏「實質性證據」，且沒能在規定最終確定前給公司申辯的機會。

華為在起訴書中表示，FCC的命令可能影響整個電訊行業的經濟利益，包括互聯網、蜂窩和固定電話以及類似電訊應用等一系列行業的製造商、終端用戶和服務提供商。

在美國制裁下，華為創始人任正非周二於山西太原出席活動時表示，華為的網絡設備和其他科技的業務收入，可能抵銷了手機業務的損失。他呼籲美國新上台的總統拜登考慮重新讓美國的晶片向華為供貨，但又承認美國會把華為從實體清單移除的機會很低。

路透社指，這是任正非自去年2月以來，首次在媒體公開露面。

路透社／台灣《蘋果新聞網》／美國《華爾街日報》

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