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華為危機｜在美入稟 挑戰遭列美國國安威脅決定

1小時前
華為入稟美國法院挑戰美國聯邦通訊委員會將其列為國家安全威脅的決定。（路透社資料圖片）

中國電訊設備生產商華為在美國提起訴訟，對美國聯邦通訊委員會（FCC）去年將其列為國家安全威脅提出挑戰。

FCC去年6月裁定華為與中興可能被中國政府利用來監視美國政府部門，對美國國家安全構成威脅，要求美國電訊營運商在政府資助採購電訊設備的供應商名單中，撇除這兩間中資公司。去年12月，FCC否決華為的上訴，並要求電訊商更換上述兩公司的產品。

彭博、道瓊斯金融通訊社等外媒周二（9日）報道，華為在周一晚向美國第五巡迴上訴法院提交入稟狀挑戰FCC，指其命令武斷且任意，超出法定權限，且違反聯邦規則制定程序。華為還稱，FCC缺乏「實質性證據」，且沒能在規定最終確定前給公司申辯的機會。

華為在起訴書中表示，FCC的命令可能影響整個電訊行業的經濟利益，包括互聯網、蜂窩和固定電話以及類似電訊應用等一系列行業的製造商、終端用戶和服務提供商。

在美國制裁下，華為創始人任正非周二於山西太原出席活動時表示，華為的網絡設備和其他科技的業務收入，可能抵銷了手機業務的損失。他呼籲美國新上台的總統拜登考慮重新讓美國的晶片向華為供貨，但又承認美國會把華為從實體清單移除的機會很低。

路透社指，這是任正非自去年2月以來，首次在媒體公開露面。

路透社／台灣《蘋果新聞網》／美國《華爾街日報》

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華為晶片中興美國聯邦通訊委員會
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