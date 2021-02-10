今天是年廿九，兩岸元首分別發表農曆新年談話。台灣總統蔡英文指祝福大家不論身在世界何處，都平安健康，萬事順利，等到疫情趨緩，都可以恢復交流，一切如昔，並特別提及「講粵語的朋友」，用廣東話說：「新年平安。」中國國家主席習近平今日早上在北京人民大會堂參加新年團拜，向全國各族人民、「香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年」。

蔡英文在新春談話中特別提到：「有許多講粵語的朋友，過去一年，謝謝大家繼續關注我的臉書。我也要請你們相信，民主制度也許不完美，但依然是目前為止，人類社會最好的制度。請大家抱持信念，不要放棄，也跟大家說一聲『新年平安』（廣東話）。」

蔡英文亦指出，疫情自去年農曆新年起陸續擴散，令全世界生活被攪亂，今年隨着全球疫苗的接種率逐漸提高，希望全世界可恢復正常。她指，昨天與國安高層會議，討論疫苗取得的進度，今天疫情指揮中心也正式宣佈，已與莫德納（Moderna）公司簽署505萬劑疫苗供應合約，指台灣將會逐步取得疫苗，讓最前線醫護和必要人員優先接種，接着會讓民眾依序獲得疫苗保護。

在北京，習近平代表中共黨中央與中國國務院，向「全國各族人民」拜年，特別向「香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。」

今年是中共成立百年，習近平新春演說不脫「實現百年奮鬥目標」主題，習近平以「迎難而上」回顧過去一年的工作，包括「戰疫情、抗洪澇，促改革、推開放，抓脫貧、惠民生，保增長、穩大局」，他宣稱中國「在世界上率先控制住疫情蔓延，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長」。

習近平最後指，在中華文化裏，牛是勤勞、奉獻、奮進、力量的象徵，勉勵要「要大力發揚孺子牛、拓荒牛、老黃牛精神，以不怕苦、能吃苦的牛勁牛力」、「不用揚鞭自奮蹄，繼續為中華民族偉大復興辛勤耕耘、勇往直前，在新時代創造新的歷史輝煌。」

綜合報道

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