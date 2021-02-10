中紀委周三（10日）通報，上海市前副市長、公安局前局長龔道安因為涉嫌受賄、以權謀私等被雙開，檢方將會審查起訴。去年8月被宣佈落馬的龔道安曾是公安部十二局局長，中共總書記習近平持續整肅政法系統，龔道安是習近平2017年第二任期開始以來，最高層級的落馬官員。

《蘋果》曾報道，公安部十二局是公安部最有實權的部門之一，專門為其他警種提供強大的技術支持包括追蹤、監聽、定位等；亦曾是中紀委經常動用的監聽力量，與國安部等其他中共情報部門一樣，十二局也直接卷入中共黨爭。

龔道安現年56歲，是湖南澧縣人，曾擔任湖北省公安廳刑偵總隊重案偵查處處長、行動技術總隊副總隊長、總隊長、經偵總隊總隊長，湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長。2017年龔道安由湖北「空降」上海，接替白少康擔任上海市公安局局長。

政法系統去年掀起一場反貪風暴，龔道安8月被查；重慶市前副市長、公安局局長鄧恢林6月落馬；公安部前副部長、曾任孟建柱秘書的孫力軍4月落馬。3人均為中共前政法委書記孟建柱舊部。

孟建柱在周永康的手下當官多年，但兩人貌合神離；孟於2007年10月接替周永康出任中共公安部部長、黨委書記。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！