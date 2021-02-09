農曆新年臨近，人人都想來年財源滾滾。河南有公司透過數銀紙比賽，向員工發放1,000萬元人民幣（下同，約1,200萬港元）作為獎金，好讓大家過肥年。

河南新鄉的河南礦山集團員工，前日（8日）在擺滿現金的枱，進行限時數錢比賽。公司員工馮先生透露，比賽是獎勵前線員工，規則是在指定時間內，數多少錢就可以拿走多少錢。

據了解，數錢時間是根據員工日常工作效率而定，最長達15分鐘。會上員工點算到的現金都是現場發放，每人另外還有600元（約720港元）獎賞。有指公司為比賽準備了1,000萬元。

「有撈了十幾萬，每個人都撈了幾千，多是老人……」同日，湖北宜昌就有人在當地一條河溪打撈現金，有的坐着木船，有人甚至索性跳入河裏撈錢。有人直接用手執錢，有人甚至撒下魚網，以最短時間撈最多的錢。

目擊者稱，一對男女疑是在吵架後，將幾十萬元現金丟進河中。現場影片所見，沿河數十米企滿拿着撈網的「淘金者」。

澎湃新聞網／《北京晚報》／新浪微博

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