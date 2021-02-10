國務院新聞辦公室昨日（9日）發佈了本年度的中央國家機關和地方新聞發言人名錄，共有262人。與過去相比，今年最明顯的變化是多個部門的發言人升格。在中共中央有關部門中，中央統戰部、中聯部、中央台辦（國務院台辦）等部門首次出現了部級發言人。在地方，省級黨委新聞發言人也全部變更為副部級的省級黨委常委擔任。

2021年新聞發言人名錄，共含16個中央部門，比去年增加3個。涉台的中央台辦與國台辦為「一套人馬、兩塊牌子」，目前的發言人為宣傳局（新聞局）局長馬曉光及副局長朱鳳蓮，加入發言人行列的陳元豐於2018年出任中央台辦、國台辦副主任以及第13屆全國政協港澳台僑委員會副主任。

此外，中共中央全面深化改革委員會辦公室新聞發言人為正部級的64歲穆虹，中央軍民融合發展委員會辦公室新聞發言人為王樹年，中共中央財經委員會辦公室新聞發言人為57歲的正部級韓文秀。當中，中共中央全面深化改革委員會辦公室和中共中央財經委員會辦公室都是首次公佈新聞發言人。

此外，一些中央部門的發言人也有所變化，例如中共中宣部（加掛國務院新聞辦公室牌子）新聞發言人由原來的郭衞民、胡凱紅二人，增加為徐麟、陳文俊、壽小麗、邢慧娜四人。其中，徐麟為中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任，屬正部級官員；陳文俊為中宣部對外新聞局局長；壽小麗、邢慧娜為中宣部對外新聞局副局長。

中央網信辦新聞發言人則由原來的6人減至2人，但級別有所提高，由原先的6名內設機構局長，改為副主任牛一兵及網絡新聞信息傳播局局長謝登科。

中共中央對外聯絡部新聞發言人中，也有新增部級領導，增加副部長郭業洲為新聞發言人。中共中央統戰部則新增副部長許又聲為新聞發言人，中共中央黨史和文獻研究院新聞發言人，原由第七研究部主任王均偉和副主任劉榮剛擔任，現升格為副院長柴方國出任。

2021年新聞發言人名錄，共涉262名發言人，中央部門佔161名，地方有101名。與2019年相比，新聞發言人增加14位，其中中央部門增加6位，地方增加8位。

今年是國新辦連續第17年公佈新聞發言人名錄，人數由2004年首次公佈的75人，增至今年的262人，增幅為3.5倍。

中共近年加強政策解讀和新聞發佈，例如去年10月30日，中共中央舉行首場記者會介紹和解讀中共19 屆五中全會精神。當時現身的官員，不乏這次中共中央部門的發言人，例如主持記者會的徐麟。

徐麟當時說，建立中共中央新聞發佈制度，是在中國特色社會主義進入新時代的歷史條件下，適應形勢發展和時代要求，「堅持和加強黨的全面領導、提高黨的治國理政能力的重要制度安排和制度創新」。

中央社／《成都商報》／《南方都市報》

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