中國外交界近年殺氣騰騰的言辭，被外媒嘲為「戰狼外交」。中國外交部副部長秦剛昨晚（9日）直接反駁外媒，還反控抹黑中國的外國才是「惡狼」。

秦剛昨晚在記者會上，遭德國記者問及，現時歐洲有人質疑中國是否值得信任，因為中方有媒體和官員曾提到輝瑞疫苗致人死亡事件，認為中方這樣做是「戰狼外交」的表現。

外交部副部長秦剛表示，中國媒體就歐洲疫苗出現問題的報道，是引述外媒，強調中國從未散佈謠言或者虛假訊息。

他說：「至於有人說中國搞『戰狼外交』，如果我們看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那簡直就是『惡狼』。」

秦剛表示，同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衞自己國家的主權、安全、發展利益及尊嚴。面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。

不過，美國獨立社交媒體研究公司Graphika日前發表報告指出，數以百萬計虛假社交媒體賬戶組成的網絡，透過散播假訊息為中國護航，甚至批評、抵毀美國抗疫工作。報告點名批評中國外交部發言人趙立堅、多位中國駐外大使等，均參與散播虛假資訊。

新華社／台灣《蘋果新聞網》

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