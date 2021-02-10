兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（9日）新增14宗確診個案，均為境外輸入病例，分別是上海6宗、浙江3宗、天津1宗、江蘇1宗、福建1宗、四川1宗、陕西1宗。大陸累計89,734宗確診，死亡病宗4,636宗。台灣累計確診933宗，死亡個案9宗。

大陸昨日新增14宗境外輸入確診個案，數目與前日（8日）相同，亦是沒有本地感染個案。北京連續11天沒有新增本地感染個案，早前因疫情反彈而封閉21天的北京地鐵4-大興線天宮院站，將於明天早上10時重開。

另外，美國藥廠Moderna周二（9日）宣佈，已經和台灣政府達成疫苗採購協議，會提供500萬劑武漢肺炎疫苗。報道指，疫苗會在今年中開始配送。

台灣衞福部部長陳時中昨晚出席電視節目時被問到是否已和Moderna簽約時，表示：「幾乎可以說了啦。」他指出，大家都覺得是相當不錯的疫苗，相關程序都完成了。

Moderna疫苗目前已獲加拿大、以色列、歐盟、英國、瑞士、新加坡等國家核准，並已向世界衞生組織（WHO）申請，尚待審批。它是一款mRNA疫苗。

國家衞健委／界面新聞／台灣《蘋果新聞網》

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