加拿大國家安全情報局（CSIS）局長昨日（9日）罕有公開點名指，中國試圖竊取機密和恐嚇華人社區，對加拿大構成嚴重的戰略性威脅。

CSIS局長David Vigneault周二在一個線論壇上表示，企圖竊取商業機密和敏感數據等訊息的國家行為者，所採取的敵對行動已「對加拿大的繁榮和主權構成了重大威脅」，當中並特別提到了中國。

他說：「中國政府正在採取在經濟、技術、政治和軍事等各個領域取得地緣政治優勢的戰略，並利用所有國家力量，從事直接威脅我們國家安全和主權的活動」。

Vigneault警告，生物製藥和醫療保健、人工智能（AI）、量子計算、海洋技術和航空航天等領域，最有可能遭受國支持的黑客攻擊。

他又指，中國利用追捕潛逃腐敗官員的「獵狐」行動，經常威脅和恐嚇在加拿大的政治異見人士。

去年11月，加拿大通訊安全局首次將中國、俄羅斯、伊朗和北韓是主要網絡犯罪威脅。中國外交部曾堅決反對相關指控。

路透社

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