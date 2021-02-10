央視軍事頻道近日在微博發佈解放軍宣傳片，帖文強調：「勵志！駐香港部隊新兵4個月，減肥40斤（20公斤）。」該片段訪問了一名新兵趙誼，他說：「我曾是個190斤（95公斤）的大胖子，入伍4個月，減掉了40斤。要成為戰士，先戰勝自己！」結果被網民揶揄：「95公斤還能當兵？」「招兵的時候招一個大胖子就是為了來勵志的嗎？」

趙誼在宣傳片中進行引體上升、舉重的體能訓練，他說：「操場上千百次揮灑汗水的訓練，換來體重秤上一個個減少的數字，不能控制體重的人，怎能掌控未來。惟有自律，方得自由，要成為戰士，先戰勝自己。」片段中介紹，趙誼入伍只有4個月，從190斤減到150斤，減掉了40斤，獲評「進步之星」。

中國網民紛紛留言質疑：「（他）怎麼過的體檢！地方在招兵的時候存不存在腐敗情況！這個時候是不是應該引起紀委的注意呢！」「好傢伙，在我們那地方95公斤體檢估計就給刷下來！」「走後門進去的？」另有網民用標準體重（BMI）計算，認為這名新兵身高如果超過183厘米的話，應該還算得上「正常體重」，但這論點也被推翻：「都說了是大胖子了，怎麼可能是標準體重！」

央視軍事頻道／新浪微博

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