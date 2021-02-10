今年春節不能返鄉過年，攜程收據近日顯示，40歲以下內地人最多搜尋是「酒店度假」（Staycation）一詞，「那至少要去附近豪華酒店住幾天，體驗一下度假的感覺」。

春節酒店訂單中的4、5星酒店佔有率達66.8%，上海、三亞、北京、廣州、蘇州、杭州、南京、大理、深圳、重慶為今年春節酒店預訂量前十城市。除了三亞，其他城市的訂單大都來自本地居民。客人中「90後」最多，佔58.8%，「80後」佔20.4%，「00後」佔9%。他們住酒店的理由，包括「7天假期不能一直待在家」、「去不了遠方，至少要就近散散心」，以及「想跟朋友一起住酒店玩耍」。

「天問一號」探測器即將環繞火星

早前傳回的首幅火星圖像的中國「天問一號」探測器，預計將於周三（10日）進行「近火制動」，開啟環繞火星之旅。中國航天科工集團二院研究員楊宇光接受內媒訪問時指，「近火制動」是火星探測過程中的重要節點之一，且有一定風險，包括製動捕獲只有一次機會，制動的時機、時長、力度等都必須十分精準。此外，探測器抵達火星時與地球距離遠，通訊延時長，地面無法實時監視和控制，整個制動過程必須由探測器自主完成，對探測器的自主控制要求很高。

馬英九外孫留港過年

台灣前總統馬英九今日與大姊馬以南一同前往台北市文山區興隆市場採購年菜。馬以南提到，馬英九的外孫一家今年待在香港過年，「一歲多，現在那能回來，回來就要被關（居家檢疫）啊。」

究竟馬英九要買甚麼菜餚團年呢？馬以南受訪時代答，她買了小白菜、芥菜等，同時也做了馬英九最愛吃的紅燒羊，「可是燒好了，他（馬英九）還是說媽媽的比較好吃，所以有點挫折感。」面對有菜販讚馬英九「越來越帥」，馬以南笑說：「我天天看那知道，看了70年了，沒感覺了。」

蔡英文聯乘「廢物女友」賀年

春節將至，台灣總統蔡英文今日在Instagram發出與「廢物女友」聯名的春節賀圖，以圖文呈現與作者、女友與嫲嫲阿霞一同慶祝新年的畫面。

今年因為疫情關係，蔡英文取消廟宇走春行程。不過她在LINE與粉絲零距離接觸，推出「2021團結防疫好過年」集點卡活動，用網上「收集口罩點數」的方式，向一眾網民拜年，集點成功者即可於大年初六（17日）於LINE上公佈結果。

農行陝西分行副行長韓楨被捕

中國農業銀行陝西省分行前黨委副書記、副行長韓楨涉嫌受賄一案調查結束，案件移送檢察機關審查起訴。經陝西省人民檢察院交辦，由陝西省人民檢察院西安鐵路運輸分院審查起訴。日前，西安鐵路運輸分院以涉嫌受賄罪，對韓楨作出逮捕決定。

綜合報道

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