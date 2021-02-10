解放軍軍機頻密擾台，闖入台灣空域，不過在農曆新年前似乎「收爐」，今日未有共機接近的報告，反而今日美軍在南海有舉動。專門記錄軍機動態的Twitter賬號「飛機守望」（@AircraftSpots）周三（10日）指出，一架由日本沖繩嘉手納空軍基地起飛的美軍RC-135W電子偵察機，今日沿着廣東沿岸的南海，進行偵察任務。

「飛機守望」在Twitter上指出，美國空軍的RC-135W電子偵察機，編號62-4139，部署在嘉手納空軍基地，飛行軌跡更顯示，這架電子偵察機從西南往東北，沿廣東海岸飛行後，轉回西南方飛行，繼續偵察。「飛機守望」指這樣的任務已經是「相當常見」，甚至一星期內會發生多次，不同之處是美軍今日公開完整的ADS-B（廣播式自動相關監視）數據。

台灣國防部周一（8日）公佈，解放軍於晚間派出兩架殲-16戰機闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），台灣空軍隨後派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。Facebook專頁「台灣西南空域」亦表示，中共軍機周一上午亦有進入ADIZ，台灣空軍除派機攔截監控外，並採取廣播驅離，要求「立即迴轉脫離」。據統計，解放軍本月累計進入台灣空域8天，台灣空軍本月實施廣播驅離紀錄共計15次。

Twitter／《蘋果》資料室

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