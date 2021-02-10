Clubhouse近日爆紅，更有兩岸聲音大混談，交流新疆、西藏、香港、台灣等「敏感」議題，可惜今已被中國防火牆河蟹。中國科企阿里巴巴看到商機，計劃於農曆新年前推出「中國版」語音社交應用程式「Meetclub」，從目前流出的照片可見，Meetclub與Clubhouse的界面、功能可說是十分相似。但據指Meetclub仍在內部測試階段，暫未開放下載。

從目前流出的部份應用程式畫面可見，MeetClub跟Clubhouse功能非常相似，同樣可以「創建房間」及邀請加入對話，MeetClub亦可以選擇當管理員、聽眾及邀請嘉賓等角色，也可以申請講話或提問，房間亦可以選擇為公開或私人聊天。

Clubhouse用戶要有邀請碼才能加入，又只限iOS用戶；MeetClub是否有類似條件才可使用，或是否只開放予Andriod用戶，但是未知之數。目前在蘋果App Store或Google Play Store搜尋，仍未見到有MeetClub可供下載。

新浪微博有不少網民討論Meetclub:「把馬雲和他的朋友邀請在Meetclub上在線聊天，絕對比Musk還要爆！」「笑了我昨天還在說別Clubhouse像yy了，反正我一開始看到後聯想到的就是上網課時用的QQ群語音/騰訊會議。果真，阿里加班加點趕出來的Meetclub，藍白界面配色真的不（像）騰訊會議嗎？ 」也有人直說：「缺少的是啥你又不是不明白，火不起來的。」

中國早至2011年有類似Clubhouse的應用程式，例如直播平台YY、遞爪（Dizhua）、荔枝等，當中在2019年推出的遞爪最像Clubhouse，但據數據分析公司Sensor Tower指，遞爪在中國版蘋果App Store至今的下載量僅14萬次，而Clubhouse在本月首周的下載量已達390萬次。

中國科技公司的產品經理陳凱西（Cassie Chen）曾指：「Clubhouse的價值主張並非科技，而是自由言論與全球連結，這正是中國App無法複製的。」

綜合報道

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