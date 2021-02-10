手機App「Clubhouse」最近在全球極速爆紅，吸引大量內地網民湧入收聽和發言，但這片自由言論的「綠洲」僅出現一星期，便被內地政府落閘封鎖。有報道指，內地原來早有類似Clubhouse的社交App，但從未形成風潮，原因在於沒有關鍵的言論自由，使用者不能暢所欲言。而在台灣，情況恰恰相反，這股Clubhouse熱潮甚至殺入朝野，立法委員也紛紛註冊、「開房間」，親自與網民聊天互動。

日經新聞報道，Clubhouse被中國官方封禁後，部份用戶轉到WeChat（微信），但很多人也認同微信難以有效取代Clubhouse，因用戶不能像在Clubhouse般隨便發言。

一家中國科技公司的產品經理陳凱西（Cassie Chen）說：「Clubhouse的價值主張並非科技，而是自由言論與全球連結，這正是中國App無法複製的」。一名姓謝的Clubhouse用戶則於周一（8日）表示，內地有許多與Clubhouse相似的社交App，但沒有一款能相提並論。

對許多中國用戶而言，Clubhouse的概念和技術並無特別，中國早有很多類似的App，例如直播平台YY、遞爪（Dizhua）、荔枝等，最早2011年便已出現。當中模式最似Clubhouse的是遞爪，它在2019年推出，但據數據分析公司Sensor Tower指，遞爪在中國版蘋果App Store至今的下載量僅14萬次，而Clubhouse在本月首周的下載量已達390萬次。

DCM創投公司駐東京消費者部門投資經理原健一郎指出，Clubhouse並非以技術取勝，大家也使用相同的語音軟體工具，「社交App首重網絡影響，如果你登入App後發現沒有朋友，意即看不見任何內容，這就不是一款好的App。」

產業專家表示，儘管中國有許多類似Clubhouse的App，但基於北京當局的監管，將難以複製Clubhouse在全球取得成功的經驗。陳凱西說：「有趣的是一款美國App竟然能如此火紅，贏過擁有類似、甚至更佳功能的所有中國App。」她指，關鍵原因是許多中國語音社交App都有內容監控，禁止談論天安門和新疆等政治議題。

這款推出不到1年的App在台灣也很紅，除了歌手蕭敬騰、炎亞綸、占星專家唐綺陽是用戶外，也成為台灣政治圈矚目焦點，包括甫回歸國民黨的知名媒體人趙少康、藍委陳玉珍、綠委高嘉瑜、何志偉等，還有台灣基進立委陳柏惟、民眾黨立委高虹安等人，都紛紛註冊賬號，與網民即時聊天互動。

陳玉珍指，她近期註冊賬號，在Clubhouse遇到來自美國、大陸、金門的年輕朋友，曾試過在凌晨1點多跟好幾百人大談兩岸議題，還與何志偉小小辯論一番。她說，Clubhouse遭大陸封鎖，但她持反對立場，因為這個平台讓兩岸年輕人可以直接交換意見，增進彼此的了解，是很好的平台。

Clubhouse採用App會員邀請制，用戶可進入不同的語音聊天室，談論五花八門的主題。Tesla創辦人Elon Musk、Facebook CEO 朱克伯格（Mark Zuckerberg）、香港電視HKTVMall創辦人王維基等名人也有使用，內地網上甚至有人以999元人民幣（下同，約1,299港元）出售邀請碼。由於聊天室的話題自由，一度吸引大量內地網民加入討論，包括一些不容於內地公開談論的議題，例如新疆、西藏問題及天安門六四事件等，最終在周一被內地官方封鎖。

聯合新聞網

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