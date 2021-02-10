隨着智能手機性能不斷提升，大獲好評的電腦版遊戲陸續被開發成手機版遊戲，被稱為「移植手遊」。美國專門經營「移植手遊」的Steam，其母公司Valve與「完美世界」合作的「中國版Steam」蒸汽平台，昨日正式開啟測試版（beta），但手遊得先通過中國政府審批才能上架，平台目前僅有50多款遊戲，包括《DOTA 2》、《CS:GO》、《古劍奇譚》等，絕大部份是國產和獨立手遊。中國玩家暫時仍可玩中國版Steam，不過無法預計蒸汽平台在推出後，未來會否收緊或封鎖既有的Steam，令中國玩家再次陷入恐慌之中。

蒸汽平台的移植手遊數量，相比於Steam2019年統計到的3萬款（不包括可下載內容或軟件），落差非常懸殊，再扣減政治敏感遊戲如《還願》，中國玩家能玩到的遊戲少之又少。

此外，根據中國網民測試，Steam賬號目前是可以直接登入蒸汽平台，但遊戲庫和紀錄無法互通，平台亦充斥着網絡成癮防治、遊玩時間警示等標語，未成年賬號在特定時間還會被強制登出。內地公告詳細列出針對未成年玩家的限制：晚上10時至翌日早上8時間無法玩遊戲；平日每天只能玩1.5小時，假日才能玩3小時；課金亦限制在200至400元人民幣（約242至363港元）。

其實，中國玩家深怕蒸汽平台的存在，可能導致Steam國際伺服器被中國政府封鎖，不僅失去已購買的遊戲，還將被「遣返」回中國伺服器。

蒸汽平台進入測試的消息一出，中國網民即哀號一片，不僅喝倒采，甚至有人寫道：「今天還沒牆，紀錄最後的日子。」台灣網上討論區批踢踢網民則熱議：「恭喜中國人有自己的伊甸園了」、「滿滿的祝福，如果能讓他們知道自由的可貴就好囉」、「希望中國人都只玩蒸汽平台，這才是愛國的表現」、「拜託小粉紅不要再翻牆出來了！」

台灣《蘋果新聞網》

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